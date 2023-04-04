CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе Техника
|

«Яндекс.такси» пересаживается на «Москвичи»

«Яндекс.такси» закупит 5 тыс. автомобилей «Москвич», чей выпуск недавно возобновился в столице. Они будут использоваться в сервисах такси и каршеринга. Из этого парка 2 тыс машин будут электромобилями.

«Яндекс.такси» закупит «Москвичи»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о заключении соглашения с «Яндекс.такси» о поставке 5 тыс. автомобилей «Москвич 3» и «Москвич 3е», производство которых было запущено на автомобильном заводе «Москвич». Из этих машин 2 тыс будут электрокарами.

«Яндекс.Такси» будет использоваться автомобили «Москвич» в своих сервисах такси и каршеринга «Яндекс.драйв». Собянин отметил, что заключенный контракт стал одним из крупнейших в мире в части поставок авто для такси и каршеринга.

Мэр Москвы также добавил, что поставка электрокаров для такси и каршеринга будет способствовать улучшению экологии города и станет хорошим примером для других автомобилистов. Потребность столичного рынка такси и каршеринга в новых авто оценивается в 30-40 тыс. автомобилей в год.

moskvich_700.jpg
Фото: «Москвич»
«Яндекс.такси» покупает «Москвичи»

Первые 50 автомобилей уже пополнили парк «Яндекс.такси», сообщили в столичной мэрии. В самом «Яндексе.такси» от комментариев отказались. В компании также не раскрывают, какой модельный ряд используется в их сервисах такси и каршеринга.

Сколько в России автомобилей в каршеринге

Из материалов несостоявшегося IPO (первичное размещение акций) каршерингового сервиса «Делимобиль» известно, что по состоянию на 2021 г. компания использовала автомобили марок VW Polo, Fiat, Hyndai Solaris, Renault Kaptur и Kia Rio. Кроме того, в рамках принадлежащего компании премиального бренда Anytime Prime используются автомобили Mercedes-Benz, BMW и Porsche.

По данным аналитического центра банка «Тинькофф», на конец 2021 г. у «Делимобиля» было 19 тыс. автомашин, у «Яндекс.драйва» — 16 тыс., у «Ситидрайва» (принадлежит Сбербанку) — 6 тыс., у каршерингового сервиса BelkaCar — 5,5 тыс. авто. Пресс-служба «Ситидрайва» заявила, что компания готова рассмотреть возможность сотрудничества с отечественными автопроизводителями

Как умирал и возрождался «Москвич»

«Москвич» был популярным брендом среди советских автолюбителей. Их производством занимался «Автомобильный завод им. Ленинского комсомола» (АЗЛК). В начале 2000-х данный завод был признан банкротом.

В то же время в конце 1990-х французская Renault выкупила недостроенные цеха АЗЛК и организовала в них завод «Автофрамос», который занимался сборкой автомобилей Renaul Logan. Весной 2022 г., сразу после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, Renault решила уйти из России.

Активы «Автофрамоса» перешли к правительству Москвы, которое решило заняться возрождением бренда «Москвич». Технологической основной для нового авто под данной маркой является продукция китайской JAC Motors. Партнером в сборке «Москвича» является завод КАМАЗ.

В 2022 г. было выпущено всего 600 автомобилей «Москвич». В 2023 г. планируется выпустить уже 50 тыс. машин, из которых 10 тыс. будут электромобилями. В 2024 г. планируется выпустить 100 тыс. автомобилей под данной маркой.

Игорь Королев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Дочка» «Ростеха» просит частоты, чтобы возродить тропосферную связь, заброшенную со времен СССР

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля

Власти потратят 330 млн руб. на защиту прав человека с помощью ИТ для изучения соцсетей

Создатели Astra Linux выпустили первую собственную СУБД

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля

Путин распорядился перевести госинформсистемы на «Гостех»

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Тестируем нейросети для создания текстов на русском языке

Экономим с умом: 10 лучших сервисов с промокодами

Лучшие Telegram-боты для занятий спортом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще
CNEWS TV
Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли...
CNews FORUM: Экономика России устояла — цифровое развитие продолжается...
CNews FORUM 2022 в эфире телеканала «Россия-24»
НТВ рассказал о заявлении главы Минцифры на CNews FORUM