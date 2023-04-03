Путин распорядился перевести госинформсистемы на «Гостех»

Указ о «Гостехе»

Президент России Владимир Путин поручил Правительству обеспечить начало работы единой цифровой платформы «Гостех» к 1 апреля 2023 г. Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

Переход на платформу ключевых федеральных государственных информационных систем (ГИС) начнется 1 апреля 2023 г., региональных — 1 апреля 2024 г. Правительству нужно в десятимесячный срок внести в законодательство изменения, необходимые для развития платформы.

В документе отмечается, что создание, развитие и эксплуатация ГИС с использованием «Гостех» не осуществляются, если они содержат сведения, составляющие гостайну, служебную тайну в области обороны, тайну следствия и судопроизводства и др. (требования о защите информации).

Безопасность ГИС

На платформе планируется унификация механизмов информационной безопасности. Безопасность сервисов, работающих в облачной инфраструктуре, будет обеспечиваться на всех этапах жизненного цикла ГИС.

Усилить безопасность ГИС потребовалось в том числе из-за масштабных атак на российскую информационную инфраструктуру после начала спецоперации. Вследствие этого в начале мая 2022 г. Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах информационной безопасности в стране. В соответствии с документом, госорганом запрещается использовать средства защиты информации, выпущенные в «недружественных» странах. Также согласно указу, в каждом ведомстве, учреждении и системообразующих организациях должны появиться подразделения по ИТ-безопасности.

В августе 2022 г. CNews писал о том, что власти вложат 300 миллионов в анализ опасностей для российских ГИС. Для этих целей Минцифры объявило тендер. В рамках контракта будут выявлены стратегические риски информационной безопасности (ИБ), включая недостатки в инфраструктурных, архитектурных и организационных решениях, а также используемом ПО.

О «Гостехе»

«Гостех» — это облачное платформенное решение для создания цифровых сервисов и информсистем для федеральных и региональных органов власти, а также бизнеса с единой средой разработки и маркетплейсом, с возможностью переиспользования компонентов. С 2020 г. в России проходит эксперимент по созданию, переводу и развитию ГИС на платформе «Гостех».

Платформа также позволяет разработчикам продавать свое программное обеспечение госорганам без тендеров.

«Гостех» должен избавить власти от целого ряда накопившихся проблем. Среди них — высокий уровень расходов бюджетов всех уровней на создание, развитие и эксплуатацию госинформсистем, неиспользование готовых решений, а постоянная разработка и, ка следствие, задвоение функций систем, затянутость сроков на их создание.

Создать «Гостех» российским властям предложил Сбербанк. Он же и стал разработчиком платформы (сумма первого контракта составила 900 млн руб.).

В конце августа 2022 г. Счетная палата в ходе анализа ГИС пришла к выводу, что Минцифры может утратить права на «Гостех». В этой связи министерство в срок до 30 июня 2023 г. должно исключить любые риски утраты Россией прав на ПО технологической основы платформы. Об этом говорится в отчете Счетной палаты, опубликованном 30 августа 2022 г.