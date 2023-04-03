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| Фото: kremlin.ru |

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация в госсекторе 2023» 18 апреля 2023 года.

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация в госсекторе 2023» 18 апреля 2023 г.

Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспективы развития цифровых технологий в госсекторе, а также обозначить векторы дальнейшего развития информатизации органов государственной власти в России.

Приоритеты цифровизации в госсекторе

  • Пересмотр затрат на обеспечение кибербезопасности.
  • Увеличение штата ИБ-специалистов.
  • Сокращение ИТ-бюджетов.
  • Меньше экспериментов, больше тиражирования.
  • Изменения в реестре сертифицированных отечественных решений.
  • Промышленные платформы от госкорпораций.

Проблемы цифровизации в госсекторе

  • Дефицит кадров, в первую очередь в области информационной безопасности.
  • Нехватка вычислительных мощностей.
  • Отсутствуют правила и единая форма описания составов и структур данных для ГИС.
  • Интеграция лоскутных систем тормозит процессы в госсекторе.
  • Необходима инвентаризация содержащихся в ГИС данных и сведений о составах и структурах данных.
  • Недостаточный обмен опытом в области цифровизации государственных ведомств.

Практика 2022-2023 годов

  • Взаимодействие с регуляторами.
  • Создание корпоративных центров ГосСОПКА.
  • Сети распределенных ЦОДов госкорпораций становятся отраслевыми провайдерами услуг.
  • Платформы Low-code в госсекторе.
  • Как создать лучшее мобильное сервисное приложение для граждан.
  • Как собрать команду для цифровой трансформации.
  • Как оценивать результаты цифровой трансформации.
  • Программные роботы для рутинных и простых процессов.

Среди докладчиков:
Андрей Свинцов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи;
Евгений Хасин, заместитель директора Департамента обеспечения кибербезопасности, Минцифры России;
Сергей Труненков, руководитель проектного офиса, ГКУ «Центр налоговых доходов»;
Станислав Логинов, директор Департамента информатизации Тюменской области;
Андрей Сытник, председатель Комитета цифрового развития Ленинградской области;
Олег Савинов, заместитель министра информационного развития и связи Пермского края;
Ольга Ноян, руководитель центра мобильной разработки Инновационного центра «Безопасный транспорт», Департамент транспорта;
Алексей Драгунов, директор, Региональный центр информационных технологий Псковской области;
Александр Чернышёв, руководитель направления по работе с органами государственной власти и местного самоуправления, «Вебинар»;
Мария Токарева, заместитель руководителя направления, «Диджитал Дизайн».

Приглашены для выступления:
Дмитрий Чернышенко, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;
Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ;
Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли РФ;
Павел Пугачев, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации;
Алексей Херсонцев, статс-секретарь – заместитель министра экономического развития РФ;
Эдуард Лысенко, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы;
Александр Албычев, заместитель руководителя, Федеральное Казначейство;
Василий Слышкин, руководитель ФКУ «Государственные технологии»;
Андрей Петрушин, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы;
Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан;
Елена Мартынова, заместитель руководителя Росреестра;
Дмитрий Разумовский, заместитель Губернатора Калужской области;
Павел Ципорин, директор Департамента информационных технологий ХМАО – Югры.

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 20000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.

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