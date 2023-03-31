«Госуслуги» навсегда. Россиянам запретили удаляться с портала

На «Госуслугах» исчезла возможность удаления своего профиля. Опция удаления недоступна ни в приложении, ни в веб-версии сервиса. Техническая поддержка утверждает, что у них нет полномочий удалять аккаунты по просьбе владельцев.

Вечная регистрация

Россияне лишились возможности удаления своего профиля с портала «Госуслуг». Редакция CNews убедилась, что удалить профиль больше нельзя ни через настольную, ни через мобильную версию портала. Также эта опция не работает и в фирменном приложении «Госуслуг» для операционной системы Android.

С чем связанно это нововведение, на момент публикации материала оставалось неизвестным. Представители Минцифры, курирующего работу портала ЕПГУ, на момент публикации материала на запрос CNews ответить не смогли.

При этом все другие опции, ранее присутствовавшие в личном кабинете, на момент выхода материала полностью функционировали. Портал «Госуслуг» работал в штатном режиме, сбоев не наблюдалось.

Согласно сайту DownRadar, проблем с доступом к ресурсу на 16:30 31 марта 2023 г. по Москве в России не было.

Техподдержка не поможет

Удалить профиль невозможно ни из личного кабинета, ни при помощи виртуального ассистента «Макса», встроенного в портал «Госуслуг». Оператор техподдержки, которого можно позвать фразой «оператор» в диалоге с «Максом», тоже оказался не в силах помочь в решении ситуации. На запрос редакции CNews сотрудник ответил, что «на данный момент ведутся работы по удалению учётной записи», не уточнив, что он имел в виду под этой фразой.

Виртуальный помощник решить вопрос не смог

Позже оператор сообщил, что у технической поддержки отсутствует возможность удаления учетной записи пользователя, отметив, что сейчас идут некие технические работы, которые «занимают до трех рабочих дней», но на проведение которых иногда «может потребоваться больше времени».

Проку от оператора было не больше

Оператор также посоветовал обратиться в «Центр обслуживания». Обходной способ через «Яндекс» и Google и запрос «как удалить профиль на Госуслугах» привел к странице инструкции на портале ЕПГУ, посвященную удалению аккаунта, которая тоже внезапно исчезла.

Возможная причина

К моменту выхода материала официальная причина отсутствия возможности удаления профиля на «Госуслугах» установлена не была. Однако следует отметить, что эти изменения в работе портала произошли спустя всего несколько часов, после того как в российских СМИ появилась информация о планах Минобороны России рассылать повестки призывникам в электронном виде.

Инструкция по удалению профиля испарилась

Например, издание РБК со ссылкой представителя Генерального штаба Вооруженных сил России Владимира Цимлянского сообщило об этом приблизительно в 6 часов утра 31 марта 2023 г. по Москве. А первые жалобы на отсутствие кнопки «Удалить профиль» на «Госуслугах» стали распространяться ближе к 15 часам того же дня.

По словам Владимира Цимлянского, такой подход к оповещению призывников будет применен впервые. Весенний призыв начинается 1 апреля 2023 г. и продлится до 15 июля 2023 г. В ходе призывных мероприятий власти планируют записать в солдаты 147 тыс. человек.

Сбоев в работе ЕПГУ нет

Можно было бы предположить, что опция пропала именно из-за наплыва посетителей, не желающих получать повестки в режиме онлайн. Однако, как показала практика, резкий всплеск популярности «Госуслуг» приводит к их временному выходу из строя, чего 16:30 31 марта 2023 г. по Москве не было. Например, летом 2021 г., в день подписания Президентом России Владимиром Путиным указа о денежных выплатах, портал ЕПГУ стал недоступен именно из-за большого числа посетителей. Аналогичная ситуация произошла в мае 2020 г., в день, когда Владимир Путин объявил о денежных поощрениях семьям с детьми на фоне пандемии коронавируса.

Дополнение

После публикации этого материала Минцифры распространило заявление, которое CNews приводит целиком.

«В связи с участившимися случаями взлома личных кабинетов на Госуслугах, в том числе с использованием методов социальной инженерии, и последующим удалением учётной записи злоумышленниками, принято решение отключить эту функцию на портале.

Теперь удалить учётную запись возможно только при посещении МФЦ.

Напоминаем, что существует возможность отключить уведомления от госорганов в разделе «Уведомления» личного кабинета.

Минцифры сообщает, что удаление аккаунта на Госуслугах не является уклонением от службы в армии».