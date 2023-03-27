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Пенсионный фонд не смог продлить себе бесплатную связь «8-800», и оставил «Ростелеком» и «Мегафон» без 280 миллионов

Упраздненный Пенсионный фонд под занавес своего существования не сумел подписать контракт на обеспечение его сервисом «8-800» для бесплатных телефонных обращений граждан. Жалоба предыдущего подрядчика ПФР неожиданным маршрутом привела к отмене уже завершившегося определения поставщика. А через некоторое время заказчик свернул тендер вовсе.

ПФР без сервиса «8-800»

Как выяснил CNews, Пенсионному фонду России (ПФР; с 1 января 2023 г. включен в состав Социального фонда) не удалось подписать контракт на предоставление услуг телефонной связи с использованием интеллектуального телефонного номера 8-800 — бесплатного для вызывающих абонентов (граждан) на всей территории России. Информацию об этом можно обнаружить на портале госзакупок.

Тендер на обеспечением связью «8-800» был запущен ПФР 20 декабря 2022 г. в формате электронного аукциона с начальной ценой контракта 281,1 млн руб. Заявки от претендентов принимались до 28 декабря.

По истечении этого срока на торги была подана заявка только от одной организации. В этой связи заказчик официально признал аукцион несостоявшимся, но при этом принял решение подписать контракт с этим единственным претендентом (закупочному законодательству это не противоречит). Имя «победителя» в публичных документах не представлено.

Планам заказчика и новоявленного поставщика сбыться было не суждено. Еще 27 декабря 2022 г. в ФАС поступила жалоба от компании «Межрегиональный транзиттелеком» (МТТ), в которой она настаивала на том, что техзадание тендера ориентировано на единственно возможного поставщика — «Ростелеком».

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Фото: © Denis_Vostrikov / Фотобанк Фотодженика
Пенсионный фонд запутался в цифрах и оставил граждан без бесплатной связи «8-800», а потенциальных подрядчиков без 280 миллионов

Это обвинение антимонопольный орган посчитал необоснованным, однако по итогам проверки процедуры обнаружил в тендерных документах другие нарушения закупочного законодательства. На этом основании 11 января 2023 г. ФАС выдала ПФР предписание отменить уже подведенные было итоги тендера и провести процедуру сбора заявок заново.

После этого заказчик 23 января опубликовал аукционное извещение со скорректированными параметрами, а 26 января свернул процедуру вовсе.

Появится ли сервис

Как показывает мониторинг сайта госзакупок, на момент публикации данного материала отмененный тендер перезапущен так и не был.

Предыдущим подрядчиком ПФР по предоставлению сервиса «8-800» был вышеупомянутый МТТ — автор жалобы в ФАС. Контракт на 166,2 млн руб. был подписан с ним 8 июля 2022 г. Срок его исполнения истек 28 декабря 2022 г. В карточке контракта на сайте госзакупок указан статус «исполнение завершено».

Редакция CNews ожидает от представителей Социального фонда, впитавшего в себя ПФР, комментариев относительно того, планируется ли перезапуск тендера, и доступен ли сейчас гражданам сервис «8-800».

В настоящий момент на сайте Социального фонда ни одного телефонного контакта с номером, начинающимся на 8-800, нет.

Отметим, что срок оказания услуг в отмененном тендере был прописан до 30 ноября 2023 г. Исполнителю необходимо было обеспечить общую продолжительность соединений на предоставленные интеллектуальные номера в объеме 117 138 582 минут, то есть суммарно в 1 952 310 часов или 81 346 суток.

В чем обвиняли «Ростелеком», и что нашла ФАС

Из документов ФАС следует, что в своей жалобе МТТ настаивал на том, что в описании объекта закупки заказчиком была установлена совокупность требований к характеристикам закупаемых услуг, потенциальным исполнителем которых является единственный участник рынка — «Ростелеком». «Кроме того, из довода жалобы заявителя следует, что исполнение государственного контракта с учетом установленного заказчиком порядка и срока начала оказания услуг иным участником рынка является невозможным».

В частности, представители МТТ на заседании ФАС сообщили, что согласно выписке из реестра российской системы и плана нумерации, размещенной на сайте Минцифры, правообладателями номера нужного заказчику формата являются четыре оператора связи: «Ростелеком», «Башинформсвязь», «Оранж бизнес сервисез», и «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»).

При этом, по мнению представителей заявителя, «Оранж» и «Вымпелком» не могут принять участие в аукционе, поскольку не соответствуют единым требованиям, установленными п. 10 ч. 1 ст. 31 закона о контрактной системе — в составе учредителей обществ имеются офшорные компании.

Что же касается «Башинформсвязи», то у нее, по данным МТТ, нет необходимых лицензий «Роскомнадзора».

Одним из главных контраргументов ПФР стало указание на то, что накануне запуска тендера он вел переговоры с потенциальными подрядчиками и получил три коммерческих предложения: не только от «Ростелекома», но также от «Мегафона» и «Лайт порта». С точки зрения ПФР, это указывает на «готовность иных участников рынка оказать заказчику услуги в порядке и сроки, которые указаны в извещении».

Впрочем, как мы помним, в реальности свою готовность оказать услуги ПФР продемонстрировала только одна компания — неназванный в публичных тендерных документах единственный претендент.

Погорел же заказчик на том, что из эстетических соображений не захотел видеть в предоставленных ему номерах нули в качестве цифр по краям семизначного массива (после 8-800) и прописал для них в ТЗ допустимый интервал от 1 до 9.

«По мнению комиссии, установление заказчиком в описании объекта закупки извещения числовых значений индекса “А” интеллектуального номера от 1 до 9 приводит к ограничению количества участников закупки, поскольку, например, участники рынка, обладающие правом пользования интеллектуального номера с крайним числовым значением 0, не смогут принять участие в аукционе», — говорится в заключении ФАС.

Денис Воейков

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