Власти начали прием заявок на создание российского «убийцы» Github за 1,3 миллиарда

Власти начали прием заявок на разработку российского аналога GitHub. Они принимаются до 1 апреля 2023 г., а эксперимент по его созданию продлится немногим больше года. Размер инвестиций в проект — 1,3 млрд руб. После запуска сервис предоставит пользователям как бесплатные, так и платные услуги.

Начало положено

В России начался прием заявок на создание отечественного репозитория российского открытого ПО, пишет Forbes со ссылкой на замглавы Минцифры Максима Паршина. Будущий ресурс, планы по созданию которого власти вынашивали годами, должен стать аналогом американского GitHub – самого известного хранилища открытого ПО в мире. В настоящее время проект контролирует софтверная корпорация Microsoft.

Заявки на участие в эксперименте по разработке российского заменителя GitHub будут приниматься до 1 апреля 2023 г. как сообщал CNews, проект реализуется в рамках постановления Правительства России №1804 от 10 октября 2022 г. «О проведении эксперимента по предоставлению права использования программ для электронных вычислительных машин, алгоритмов, баз данных и документации к ним, в том числе исключительное право на которые принадлежит Российской Федерации, на условиях открытой лицензии и созданию условий для использования открытого программного обеспечения».

Исполнителей, по плану, будет несколько — и компании (юрлица) и физические лица Подать заявку можно, в том числе, через «Госуслуги» — для этого необходимо заполнить небольшую анкету (ссылка для физлиц / для юрлиц).

Начальные условия

По словам Максима Паршина, инвестиции в проект составят в пределах 1,3 млрд руб. а источником финансирования станут финансы «Росинформкоминвеста». В настоящее время ведомство находится в стадии ликвидации. Паршин подчеркнул, что смета увеличиваться не будет — 1,3 млрд руб. власти потратят в сумме и на разработку непосредственно самого хранилища, и на все дополнительные работы, которые потребуется выполнить для запуска и отладки сервиса.

«Росинформкоминвест» - это фонд, созданный Правительством в 2007 г. при участии Минцифры для инвестиций в ИТ-стартапы. Власти передали ему 1,5 млрд руб, но за все годы существования он профинансировал лишь один проект на сумму 75 млн руб. Еще 200 млн руб. было потрачено на содержание фонда.

Следует подчеркнуть, что первоначально власти не планировали привлекать бюджетные средства для финансирования проекта. CNews писал об этом в октябре 2022 г.

Деньги «Росинформкоминвеста» под новый проект будут переданы Российскому фонду развития информационных технологий (РФРИТ), и заявки на участие в проекте всем желающим следует направлять именно ему. Отбор исполнителей пройдет в виде открытого конкурса, а сам эксперимент по созданию отечественного заменителя GitHub продлится до 30 апреля 2024 г. В результате в запасе у подрядчиков будет всего лишь около года на выполнение поставленных задач, если в итоге сроки эксперимента не будут пролонгированы.

По словам Паршина, желающие присоединиться к проекту на этапе разработке могут повысить свои шансы на попадание в список подрядчиков. Замминистра подчеркнул, что для этого нужно иметь опыт а работе с открытым ПО, «активно участвовать, быть готовым использовать программы, размещаемые в рамках эксперимента, и в дальнейшем их развивать и делать правки».

Видение проекта

Описывая будущий репозиторий, Максим Паршин неоднократно сделал акцент на том, что проект будет лишен «ограничений по национальным и иным признакам». Это вполне может быть намеком на новую политику GitHub в отношении российских разработчиков, которой он придерживается после 24 февраля 2022 г. CNews писал, что GitHub открыто третирует их, без какой-либо причины блокируя им аккаунты и вводя другие санкции. Не исключено, что все делается по указке руководства корпорации Microsoft, которая владеет им, и которая в последние месяцы крайне недружелюбно относится к россиянам.

Замминистра связи рассказал Forbes, что после запуска репозитория он даст разработчикам хранить исходный код программ, управлять версиями ПО, тестировать продукты, вести коллективную работу над проектами и даже заниматься отладкой кода в среде российских операционных систем. Многие функции будут доступны на бесплатной основе, за другие придется заплатить, притом тарифов будет несколько — Паршин подчеркнул, что деньги будут направлены на дальнейшее развитие проекта. В качестве возможного примера платного сервиса он привел коллективную разработку ПО.

В Минцифры полагают, что после запуска репозитория к нему присоединятся несколько сотен тысяч российских разработчиков. Для сравнения, GitHub и другими публичными репозиториями пользуются, в сумме, около 2 млн россиян.

Обещанного годами ждут

Создание российского аналога GitHub – это очень долгая история. О необходимости скорейшего его запуска еще в начале 2020 г. заявляло Минэкономразвития, но по прошествии более чем за трех лет ресурс так и не появился.

Тема отечественного репозитория российского открытого ПО вновь поднималась в сентябре 2021 г. На этот раз о нем говорил премьер-министр Михаил Мишустин, но дальше слов дело не пошло.

В следующий раз о хранилище упомянуло Минцифры — в феврале 2022 г., за несколько дней до всем известных событий. Ведомство заявило о планах по проведению в России эксперимента по созданию такого хранилища. Тогда же был опубликован соответствующий проект постановления Правительства, в пояснительной записке к которому указывались сроки проведения данного мероприятия.

В этом документе говорилось, что эксперимент должен начаться 1 мая 2022 г. и завершиться 30 апреля 2023 г. Как показала практика, эти сроки были сорваны.

В апреле 2022 г. на фоне антироссийских санкций со стороны GitHub на тему разработки импортонезависимого репозитория высказался и Максим Паршин, заявив, что сервис должен заработать до конца 2022 г. Этого в итоге тоже не случилось.