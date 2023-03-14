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«Совкомбанк Технологии» получила грант Мособласти на развитие ИТ

6 марта 2023 г. состоялось подписание соглашения о предоставлении гранта в форме субсидий из бюджета Московской области на финансовое обеспечение затрат организаций, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий.

Субсидии на ИТ

Соглашение было подписано между Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области и компанией «Совкомбанк Технологии», разрабатывающей продукты и сервисы в области финтех.

«Наша компания приняла участие во второй волне заявок на гранты для ИТ-компаний в рамках проекта «Цифровые технологии Подмосковья». После получения средств из регионального бюджета мы планируем направить их на развитие бизнеса и компенсацию затрат на оплату труда. Компания входит в группу Совкомбанка и является одним из ведущих поставщиков услуг в сфере банковского ИТ-аутсорсинга по всей России», — прокомментировал генеральный директор «Совкомбанк Технологии» Вячеслав Литовченко.

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Фото: © albertyurolaits / Фотобанк Фотодженика
Грант позволяет компенсировать часть расходов на заработную плату новым сотрудникам или приобретение оборудования

Организация также участвует в инновационных разработках с использованием биометрии, чат-ботов, разговорного искусственного интеллекта и его применения в финансовой сфере, а также пилотирует новые технологии.

«Благодаря мере поддержки бизнес может пополнить свою команду высококвалифицированными специалистами. Грант позволяет компенсировать часть расходов на заработную плату новым сотрудникам или приобретение оборудования. В 2023 году на предоставление субсидий выделено 168 млн рублей», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Прием заявок от ИТ-компаний Подмосковья на получение региональных грантов продлится до 31 марта 2023 г. включительно. Размер грантов составляет от 96 до 240 тыс. рублей в год на одного нового сотрудника в зависимости от его квалификации и зарплаты. Чтобы подать онлайн-заявку, компания должна быть зарегистрирована в Подмосковье и принять на работу 5 и более высококвалифицированных специалистов. При этом нужно, чтобы новые сотрудники не работали в Московской области минимум 12 месяцев до трудоустройства, в том числе в качестве самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

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