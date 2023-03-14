РФПИ вышел из капитала InfoWatch Натальи Касперской

Российский фонд прямых инвестиций продал долю в ИБ-компании Натальи Касперской InfoWatch. Речь идет о доле в 4,17%. В компании заявляют, что выход РФПИ из капитала никак не связан с американскими санкциями, под которые фонд попал в феврале 2022 г.



Выход из капитала

Российская компания InfoWatch, которая специализируется на информационной безопасности в корпоративном секторе, выкупила долю Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в своем капитале. Об этом пишет РБК со ссылкой на президента компании главу правления АРПП «Отечественный софт» Наталью Касперскую.

Изменения зафиксированы в системе СПАРК – одно из юрлиц компании АО «Инфовотч» получило 4,17% в своей управляющей компании.

Наталья Касперская объяснила, что РФПИ помогал компании на стадии становления, но впоследствии «его нахождение в составе акционеров было нецелесообразным». Глава организации подчеркнула, что когда фонд входил в капитал, его представителей предупредили, что спустя пять лет их акции могут выкупить, продать их или сделать IPO.

«Как у госфонда, у них есть требования по монетизации через несколько лет. Мы предпочли выкупить свои акции», – отметила Касперская.

Когда РФПИ начал инвестировать

Российский фонд прямых инвестиций появился летом 2011 г. – его создали для вложений в акционерный капитал российских компаний вместе с ключевыми зарубежными финансовыми и стратегическими инвесторами. 28 февраля 2022 г. РФПИ попал под американские санкции, они также были введены против его руководителя Кирилла Дмитриева.

Наталья Касперская отметила, что выкуп акций РФПИ никак не был связан с санкциями, так как сделка состоялась еще до объявления об ограничениях.

В капитал InfoWatch Российский суверенный фонд вошел в марте 2017 г., когда об инвестициях с его стороны объявило руководство компании. Сколько именно РФПИ вложил в капитал, и какую долю получил взамен, не раскрывалось. «Ведомости» сообщали, что у фонда оказалось 3,75% группы InfoWatch (1% оценивался в 50 млн руб., значит, InfoWatch получила порядка 187,5 млн руб).

Планировалось, что деньги пойдут на наращивание экспортного потенциала организации, а также на локализацию ИБ-решений на зарубежных рынках. На средства РФПИ также планировалось открыть офисы InfoWatch на приоритетных рынках сбыта – например, в государствах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Изменения в капитале

Теперь руководство компании намерено ликвидировать сразу несколько юридических лиц, объясняя это «концептуальным сдвигом парадигмы» российской ИТ-отрасли.

Так, по информации СПАРК, АО «Инфовотч» нарастило долю в ООО «ВБ» до 100%. Глава Infowatch отметила, что «ВБ» было совместным предприятием в области финтеха, однако оно оказалось не слишком успешным. Поэтому юрлицо было решено ликвидировать.

Также компания сократила до 20% долю в ООО «АИВ» («Академия Инфовотч»), хотя ее планируется развивать в дальнейшем.

Ликвидировали также дочерние компании. Касперская уточнила, что среди них – «Инфовотч-волга» региональное подразделение, которое стало нецелесообращно содержать из экономических соображений, и «Финтех-форенсика» – организация, которая занималась направлением, «в котором не очень разбирались».

Наталья Касперская заявила, что компания допускает возможность покупок команд и технологий в рамках текущих продуктовых линеек. Среди них – направления по защите информации, защите автоматизированных систем управления технологическим процессом и корпоративные межсетевые экраны. Глава компании уточнила, что переговоры о покупках технологий, помогающих отражать новые виды угроз, на этот счет уже ведутся.

История Infowatch

Напомним, ИБ-компания Infowatch в составе «Лаборатории Касперского» была создана в декабре 2003 г. Спустя три года она превратилась в самостоятельную организацию, а в 2011 г. разрослась до группы компаний. АО «Инфовотч» на 99,98% принадлежит ООО «Инфовотч управление активами», а 95,98% этой организации владеет Наталья Касперская (4,17% остаются у АО «Инфовотч»). В 2021 г. выручка «Инфовотч» достигла 1,8 млрд руб., чистая прибыль – 116 млн руб.

В целом же у компании Infowatch было немало амбициозных начинаний за последние годы, и многие из них успехом не увенчались. Так, летом 2021 г. CNews писал, что Infowatch безуспешно пыталась выйти на рынок разведки и добычи полезных ископаемых. В итоге организация осталась без лицензии на разработку недр и добычи гравия и песка.

Среди неудачных проектов Касперской можно упомянуть и защищаенный смартфон для корпоративного применения «Тайгофон» – в декабре 2019 г. проект был свернут, а Касперская потеряла 40 млн руб.