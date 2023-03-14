Российским ИТ-компаниям могут отменить налог на прибыль навсегда

Минцифры услышало просьбу отрасли бессрочно обнулить налог на прибыль для ИТ-компаний. Представители ИТ-сегмента попросили об этом в январе 2023 г. Теперь письмо с таким предложением от министерства было направлено представителю Правительства в Госдуме.

Бессрочное обнуление

Минцифры предложило бессрочно обнулить налоговую ставку на прибыль для ИТ-компаний. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо, подписанное замминистра Александром Шойтовым и направленное полномочному представителю Правительства в Госдуме Александру Синенко.

По закону, нулевая ставка для ИТ-компаний установлена до 31 декабря 2024 г. В январе 2023 г. представители ИТ-компаний заявили, что опасаются возвращения ставки на уровень 2020 г., когда она составляла 20% — это может произойти уже в 2025 г.

Минцифры не прокомментировало изданию письмо. Но собеседник, близкий к ведомству, подтвердил, что письмо с предложением обнулить налоговую ставку бессрочно было направлено. Предложение в Минфин пока не поступало, сообщили представители министерства изданию.

Зов отрасли услышан

В январе представители российского ИТ-рынка попросили Минцифры оставить нулевую ставку по налогу на прибыль для ИТ-компаний навсегда. Продление льготной ставки российские ассоциации разработчиков ПО обсуждали с замглавы Минцифры Максимом Паршиным в конце 2022 г.

Председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов отметил ранее, что бюджеты ИТ-компаний пополняются неравномерно, и основные платежи приходятся на III и IV кварталы года – именно поэтому руководству нужно финансовый запас минимум на полгода. По его словам, если налоговая ставка возвратится к уровню 20% или 3%, это негативно скажется на привлекательности российской юрисдикции для ИТ-бизнеса. В перспективе ухудшение налоговых условий грозит уменьшением зарплат и даже сокращением сотрудников.

Расширение перечня претендентов на льготы

Помимо инициативы Минцифры по бессрочному обнулению налоговой ставки, в стране предложили расширись перечень ИТ-компаний, претендующих на льготы. Такой законопроект разработал член комитета по информационным технологиям Госдумы, единоросс Антон Немкин.

Согласно законопроекту, налоговые льготы распространяются только на разработчиков ИТ-решений, но не затрагивают тех, кто занимается обслуживанием ИТ-систем, а также информационной безопасностью.

По мнению Немкина, такой подход создает неравные конкурентные условия. А это, в свою очередь, может привести к неравномерному развитию отдельных сегментов ИТ-отрасли и общему замедлению развития ИТ-индустрии в стране.

Минцифры и Минэкономразвития поддержали законопроект Немкина, пишет издание. Законопроект, по словам Немкина, направлен в Минфин.

Список льгот ИТ-компаний

В марте 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ о введении третьего пакета мер поддержки ИТ-отрасли. Представителей индустрии освободили от обязанности платить налог на прибыль до 31 декабря 2024 г. До этого с 2020 г. они платили налог на прибыль по льготной ставке в 3%.

Кроме того, российские ИТ-компании освободили от налогового и валютного контроля и других видов государственного надзора. Для разработчиков ПО также была введена нулевая ставка НДС. ИТ-компании пользуются и пониженным тарифом страховых взносов — его оставили на уровне 7,6%. Упрощена для ИТ-компаний и процедура участия в госзакупках.

Также ИТ-компании получили возможность получать кредит по льготной ставке, не превышающей 3% — как на обеспечение своей нынешней деятельности, так и на реализацию новых проектов. Помимо этого ИТ-компании получили гранты на развитие проектов – общий объем грантовой поддержки составил 23,5 млрд руб.

Также в 2022 г. было выдано около 5,5 тыс. ипотечных кредитов сотрудникам аккредитованных ИТ-компаний на общую сумму более 50 млрд руб., ипотеку выдавали по средней ставке около 4%.