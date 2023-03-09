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Маленькому министерству придется искать 120 миллионов за ИТ-работы «дочки» «Ростеха». Из бюджета оно их не получило

Суд обязал минздрав Магаданской области расплатиться с ростеховским НЦИ по многомиллионному контракту на развитие и техподдержку регионального сегмента единой госинформсистемы здравоохранения. Министерство, по его заверению, оказалось в долгах из-за того, что не получило требующиеся деньги из госбюджета.

Миллионы для НЦИ

Как выяснил CNews, Министерству здравоохранения и демографической политики Магаданской области придется выплатить дочерней структуре «Ростеха» в Татарстане — ИТ-компании «Национальный центр информатизации» (НЦИ) — 121,8 млн руб. Такое решение вынес Арбитражный суд Магаданской области, в который НЦИ обратился с иском 2 декабря 2022 г.

Указанная сумма относится к задолженности по контракту НЦИ с магаданским минздравом на развитие и техподдержку регионального сегмента единой государственной информсистемы здравоохранения (РС ЕГИСЗ).

НЦИ оказался единственным участником и победителем тендера министерства, запущенного 24 июля 2019 г. в формате открытого конкурса с начальной ценой соглашения в 128,7 млн руб. Ровно на эту сумму контракт в итоге и был подписан с «дочкой» «Ростеха».

Фронт работ был рассчитан на период с 4 сентября 2019 г. по 31 декабря 2022 г. В карточке контракта на сайте госзакупок он до сих пор находятся в статусе «исполнение».

«Объем и стоимость оказанных услуг подтверждается заключением экспертов Павлова В. А., Попова А. В. и Затеваловой О. В. автономной некоммерческой организации Центр по проведению судебных экспертиз и исследований “Экспертная коллегия «Наука и право»” от 27 июня 2022 г. № 699, согласно которому результаты оказанных услуг… соответствуют требованиям контракта, — говорится в документах суда. — Оказанные услуги приняты минздравом без замечаний и разногласий, что подтверждается подписанным сторонами актом».

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Фото: © Denis_Vostrikov / Фотобанк Фотодженика
Магаданский минздрав обязали заплатить «дочке» «Ростеха» 120 млн руб., которых у ведомства нет

Представитель магаданского минздрава в судебном заседании исковые требования НЦИ не признала, но пояснила, что ответчик факт оказания услуг, их объем и стоимость не оспаривает. При этом она сообщила, что «оплата по спорному государственному контракту не может быть произведена в связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств».

По итогам разбирательства судьи встали на сторону НЦИ и удовлетворили иск компании в полном объеме. «Отсутствие бюджетных средств, в том числе в связи с неполучением финансирования из бюджета, не является основанием для освобождения от оплаты оказанных услуг», — резюмировали они.

Редакция CNews ожидает от магаданского минздрава комментариев относительно того, в состоянии ли министерство исполнить предписание суда и прикладывает ли усилия к тому, чтобы средства от государства ему все же были выделены.

Далекая малонаселенная область

Магаданская область расположена на северо-востоке России. На западе она граничит с Хабаровским краем, на севере с Республикой Саха (Якутия), на северо-востоке с Чукотским автономным округом, на востоке с Камчатской областью. Южную часть области омывает Охотское море.

Площадь Магаданской области вместе с островами составляет 462,5 тыс. кв. км., численность населения — менее 140 тыс. человек (официальные данные местного МЧС), и оно неуклонно сокращается год от года. По этому показателю область занимает одно из последних мест среди субъектов Российской Федерации.

Некоторые подробности о фронте работ

Из техзадания к тендеру следует, что от подрядчика в рамках техподдержки системы Магаданской области требовалось обеспечивать ее стандартную функциональность в форме устранения инцидентов через сервисный портал, электронную почту и по телефону.

Также необходимо было консультировать по функциональности продукта, устранять ошибки в работе системы в соответствии с «матрицей приоритетов», заниматься обеспечением контроля прикрепления населения по каждой медицинской организации и возможности создания развернутых отчетов из регионального ЦОДа.

Кроме того, нужно было устанавливать обновления версий системы, обеспечивать функциональность системы архивного хранения и предоставления доступа к медицинским изображениям и пр.

Денис Воейков

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