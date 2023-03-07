НИИЭТ ищет разработчиков для создания микроконтроллеров на RISC-V

Научно-исследовательский институт электронной техники набирает персонал для проекта по разработке четырех микроконтроллеров гражданского назначения, базирующихся на архитектуре RISC-V. Разработчик аналоговых интегральных схем может получать до 200 тыс. руб., а ведущий инженер-конструктор — от 100 тыс. руб.

НИИЭТ ищет разработчиков

Научно-исследовательский институт электронной техники (НИИЭТ) расширяет штат разработчиков. ИТ-персонал набирается на новые вакантные места в дизайн-центр проектирования интегральных микросхем.

Расширение штата обусловлено стартом проекта по разработке четырех микроконтроллеров гражданского назначения, базирующихся на архитектуре RISC-V. Изделия должны заместить иностранные компоненты в таких областях как индустриальные системы, автоэлектроника, управление приводами, портативные системы, интернет вещей и устройства сенсорики. Первые макетные образцы изделий появятся в 2024 г.

В будущем НИИЭТ планирует расширить номенклатуру производимых изделий на архитектуре RISC-V.

Кто требуется институту

Согласно официальному сайту НИИЭТ, институту требуется ведущий инженер-конструктор, который займется разработкой аналоговых микросхем и блоков. В числе требующихся специалистов института и отжигальщик-вакуумщик, в обязанности которого войдет сбор и пайка держателей широкой номенклатуры, которые содержат детали разнородных материалов с целью получения вакуумно-плотных соединений.

Среди открытых вакансий также присутствуют позиции инженера-электроника, инженера по метрологии и инженера-конструктора первой категории.

Судя по порталу для подбора персонала HeadHunter, разработчик аналоговых интегральных схем в НИИЭТ может получать до 200 тыс. руб., а ведущий инженер-конструктор — от 100 тыс. руб.

CNews ожидает от представителей НИИЭТ комментария по поводу количества необходимых сотрудников для нового проекта.

Чем занимается НИИЭТ

Научно-исследовательский институт электронной техники был основан в 1961 г. Предприятие располагается в Воронеже. 100% акций НИИ электронной техники принадлежит группе компаний «Элемент». Гендиректором НИИЭТ выступает Павел Куцько. По утверждению института, НИИЭТ — это единственное в России предприятие, которое занимается серийным производством и поставками нитрид-галлиевых транзисторов на кремнии.

Институт занимается разработкой и выпуском микроконтроллеров, процессоров цифровой обработки сигналов, цифро-аналоговых преобразователей и интерфейсных интегральных микросхем, а также ВЧ и СВЧ кремниевых транзисторов и комплексированных изделий (модулей) на их основе.

В июле 2021 г. НИИЭТ сообщил о выходе на рынок разработки чипов для автомобильной промышленности. На начальном этапе микросхемы планировалось поставлять для российского автопрома, а в 2022 г. предполагалась возможность выхода на зарубежный рынок (Китай, Тайвань).