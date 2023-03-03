ФСО в 12 раз сократит срок устранения инцидентов в инфобезопаности в высших органах власти России

Центр мониторинга информационной безопасности от ФСО

В России должен быть создан Центр мониторинга информационной безопасности систем специального информационного и технологического обеспечения высших органов государственной власти. Это следует из федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика».

Ответственным за реализацию проекта является Федеральная служба охраны (ФСО). Затраты федерального бюджета на реализацию проекта в 2021-2024 гг. составят 1,1 млрд руб. Согласно документу, в результате создания центра среднее время устранения инцидентов информационной безопасности в указанных типах систем сократится с 72 до 6 часов.

Пресс-служба ФСО отказалась прокомментировать ход реализации проекта, сославшись на то, что соответствующие сведения относятся к сведениям ограниченного распространения.

Мнение эксперта

Руководитель аналитического центр компании Zecurion Владимир Ульянов отмечает, что нынешний срок устранения инцидентов информационной безопасности в трое суток нельзя назвать приемлемым результатом.

Фото: nikitabuida на Freepik Центр мониторинга информационной безопасности органов госвласти сократит время устранения инцидентов с 72 до 6 часов

«Представьте, что какая-то информационная система останавливает работу на трое суток, - отмечает Ульянов. - А если с работой этой системы связаны другие? В таком случае может быть затруднена или даже парализована работа многих учреждений. Как следствие — куча негативных последствий и большие финансовые потери. В свою очередь, планируемый срок устранения инцидентов - 6 часов - это уже неплохой результат, фактически устранение проблемы в течение рабочего дня».

Роль ФСО в информационной безопасности органов власти

ФСО является федеральный органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере президентской, правительственной и иных видов специальной связи и информации, предоставляемых федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов федерации и другим государственным органам.

Непосредственным обеспечением функции в сфере специальной связи в составе ФСО занимаются: служба специальной связи и информации; управления специальной связи и информации ФСО в федеральных округах; центры специальной связи и информации; подразделения связи специального назначения.

Задачами и функции ФСО является: организация и обеспечение эксплуатации, безопасности, совершенствования специальной связи и информации, предоставляемых государственным органам; участие в разработке и реализации мер по обеспечению информационной безопасности России, противодействию техническим разведкам и защите сведений, составляющих государственную тайну; осуществление государственной политики в области правовой информатизации РФ и координации работ, производимых в этой сфере; информационно-технологическое и информационно-аналитическое обеспечение государственных органов, техническое обслуживание и программное сопровождение информационно-телекоммуникационных систем и ситуационных центров, а также информационное обеспечение управления государством в военное время и при чрезвычайных ситуациях.

Для реализации названных задач ФСО осуществляет следующие полномочия: осуществляет разработку, создание, эксплуатацию и развитие информационных систем, в том числе информационно-телекоммуникационной системы специального назначения в интересах государственных органов, обеспечивающих информационно-телекоммуникационную поддержку решения задач управления государством в военное время и при чрезвычайных ситуациях, а также используемой в мирное время для информирования Президента и Правительства; участвует в разработке, создании и развитии средств защиты информации, включая системы специальных технических средств, а также в разработке нормативно-технической документации по вопросам защиты информации в системах специальной связи; разрабатывает и реализует единую техническую политику в области оснащения Администрации Президента, аппарата Правительства и палат федерального собрания средствами связи, в том числе специальной связи, вычислительной техникой, оргтехникой, аудио- видеоаппаратурой, программными продуктами.