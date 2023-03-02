CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Импортонезависимость Конференции
| Фото: © pressmaster / Фотобанк Фотодженика https://photogenica.ru/zoom/PHX24201467/ |

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2023» состоится 7 марта

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровое здравоохранение 2023» 7 марта.

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровое здравоохранение 2023» 7 марта.

Основные вопросы конференции:

Проблемы и тенденции российского рынка

  • Низкое число отечественных наработок в сфере медицинской аналитики.
  • Низкая скорость интернета для телемедицины.
  • Высокотехнологичное зарубежное оборудование не имеет российских аналогов.
  • Появление новых цифровых сервисов здравоохранения.
  • Что дает единый цифровой контур в здравоохранении.
  • Самый востребованный сервис 一 «Запись к врачу».

Востребованные в здравоохранении технологии

Проекты и поиск решения проблем

  • Когда импортозамещение невозможно 一 как поддерживать работу высокотехнологичного оборудования после ухода вендоров?
  • Как изменится финансирование цифровизации в государственном здравоохранении?
  • Какие программы используются в управлении частными медицинскими клиниками?
  • Как расставить приоритеты при цифровизации процессов медицинских учреждений?
  • Что дает дистанционный мониторинг здоровья?
  • Как заместить ИТ-инфраструктуру?

Среди спикеров конференции:

Илья Тыров, заместитель руководителя Департамента здравоохранения г.Москвы;
Алексей Ефёров, директор по информационным технологиям, «Аптечная сеть 36,6»;
Егор Сафрыгин, директор по цифровой трансформации, «Европейский медицинский центр»;
Эдуард Мураховский, директор департамента проектного управления, «Фармимэкс»;
Павел Соколов, директор департамента информационных сервисов, Biocad;
Виктор Волков, директор департамента логистики и закупок, «Генериум»;
Андрей Фишер, начальник отдела ИТ, ФГБУЗ Центр крови ФМБА России;
Николай Анкудинов, руководитель Акушерского дистанционного консультативного центра, ГБУЗ СО «ЕКПЦ»;
Алексей Нечипорук, директор по работе с индустрией здравоохранения, Webinar Group;
Марк Федосеев, директор проектов, РТ МИС;
Ольга Лебедева, владелец продукта, РТ МИС;
Евгений Попов, руководитель направления «Здравоохранение», Yandex Cloud;
Ильяс Садеков, руководитель стратегической программы «Медицина», «Страховой дом ВСК»;
Петр Крупко, менеджер по продукту «Мобильные сотрудники», МТС.

Актуальный список спикеров мероприятия.
Список участников обновляется.

Информация о прошедшей конференции.
Целевая аудитория прошедшей конференции.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ФСО в 12 раз сократит срок устранения инцидентов в инфобезопаности в высших органах власти России

Россия готовится запустить в серию беспилотники на 50 миллиардов

«Дыра» в Java-фреймворке наделала шума в США. Все госорганы обязаны срочно установить обновления

«Дочки» «Ростелекома» и «Ростеха» поцапались из-за крупного госпроекта и выкатили друг другу многомиллионные претензии

В России готовятся госстандарты для искусственного интеллекта

В России создана госсистема управления кораблями без капитана и команды на борту

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Готовимся к 8 марта: 10 подарков до 10 000 рублей

Обзор 4K-телевизора Hisense 55U7HQ QLED 120 Гц: флагман с приятной ценой

Лучшие камеры для видеоблогов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще
CNEWS TV
Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли...
CNews FORUM: Экономика России устояла — цифровое развитие продолжается...
CNews FORUM 2022 в эфире телеканала «Россия-24»
НТВ рассказал о заявлении главы Минцифры на CNews FORUM