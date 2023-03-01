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США утверждают программу тотальной слежки за гражданами России, КНР и всего мира

Администрация США может продлить действие закона о тотальной слежке за иностранными гражданами в сети. Закон позволяет прослушивать разговоры, а также читать переписку иностранцев без разрешения суда. Белый дом указывает, что этот инструмент служит для предотвращения угроз со стороны России и КНР.

Продление закона о тотальной слежке

Администрация президента США намерена продлить срок действия программы слежки за гражданами других стран в сети. Речь идет, в том числе, о представителях России и Китайской Народной Республики (КНР). Об этом говорится на официальном сайте Белого Дома.

Следить за иностранными гражданами позволяет раздел 702 Закона о наблюдении за внешней разведкой (Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA). В частности, он разрешает американским спецслужбам без решения суда прослушивать телефонные звонки и читать электронную переписку граждан других стран.

Действие закона, как сообщает The New York Times, истекает в декабре 2023 г. Генпрокурор и директор национальной разведки США обратились в Конгресс с призывом повторно утвердить раздел 702.

Для чего нужен раздел 702

Раздел 702 был внесен в 2008 г. в закон о наблюдении за иностранной разведкой от 1978 г. и первоначально был объявлен мерой по борьбе с терроризмом.

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Фото: TravelScape на Freepik
Вид на монумент Вашингтону

Как следует из опубликованного сообщения на портале Белого дома, программа слежки является «бесценным инструментом» работы разведывательных и правоохранительных органов США. С ее помощью они могут реагировать на угрозы со стороны России, КНР и тех, кто намеревается нанести вред критической инфраструктуре Америки.

Закон позволяет следить за теми иностранными лицами, которые для звонков или переписки используют американские сервисы или операторов, например Google, Yahoo, AT&T, Verizon и другие.

Противники программы слежки

Против продления срока действия программы слежки выступили некоторые американские правозащитные организации. По их мнению, в ходе работы спецслужбы могут прослушивать и изучать переписку граждан США, которые контактировали с иностранцами, за которыми ведется наблюдение. А для сбора данных граждан Америки как раз необходимо разрешение суда. Противники раздела 702 пытались оспорить ее действие в Верховном суде, но суд не принял дело к разбирательству.

Спецслужбы США настаивают на том, если они будут запрашивать у суда разрешение на слежку за каждым интересующим их иностранцем, это займет много времени и повлияет на эффективность их работы.

По данным газеты, в 2021 г. суды выдали только 300 ордеров на скрытый сбор данных американцев или иностранцев на территории Америки. А в рамках полномочий по секции 702 Агентство национальной безопасности США тайно следило более чем за 230 тыс. иностранцев за пределами страны.

Сноуден поведал миру секреты США

В июне 2013 г. экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден (Edward Snowden) передал газетам The Guardian и The Washington Post секретные материалы с данными о тотальной слежке сотрудниками британских и американских спецслужб.

На родине ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. После этого он скрывался и сбежал в Россию и в сентябре 2022 г. получил российское гражданство.

Кристина Холупова

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