В России создана госсистема управления кораблями без капитана и команды на борту

Проект сдан и принят

Как стало известно CNews, в России завершилась разработка единой технологической платформы безэкипажного управления морскими судами коммерческого флота различного назначения. О том, что опытно-конструкторские работы по этой теме (ОКР «БЭС-КФ») были в полной мере выполнены подрядчиком Минпромторга и приняты госзаказчиком, CNews рассказали представители министерства.

Работы осуществлялись в рамках подпрограммы «Развитие судостроительной науки» государственной программы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 гг.».

Тендер по выбору подрядчика на проведение этих ОКР был объявлен Минпромторгом 25 июля 2019 г. в формате открытого конкурса с начальной ценой контракта в 311 млн руб. «Ситроникс КТ» (на тот момент «Кронштадт технологии»; сейчас входит в группу «Ситроникс») стал единственным претендентом на бюджетные средства, и контракт был подписан с ним 3 сентября 2019 г. на сумму в 310,5 млн руб. Сроком исполнения соглашения было прописано 30 декабря 2022 г.

«Государственный контракт на выполнение ОКР «БЭС-КФ» исполнен 25 декабря 2022 г., — заверили CNews представители Минпромторга. — Разработанная технология судовождения предназначена для повышения уровня автоматизации морских судов в части непосредственного управления движением судна и связанных с этим вспомогательными функциями, которые в настоящее время выполняются капитаном и палубной командой».

Что было создано

В министерстве поясняют, что разработанный в рамках ОКР комплект оборудования предназначен для размещения на судне и его подключению к действующим механизмам и навигационным системам для осуществления автоматического движения судна и дистанционного управления.

«Для дистанционного управления и контроля за автоматическим движением судна и его основных параметров разработан пульт дистанционного управления, который позволяет в реальном времени отслеживать движение судна и окружающую обстановку, а также, в случае необходимости, осуществить переход с автоматического режима управления на дистанционное, — отмечают собеседники CNews. — При дистанционном управлении оператор напрямую воздействует на движительный комплекс судна».

Представители Минпромторга сообщили редакции, что для апробирования технологии в проекте приняли участие три крупных судовладельца: «Совкомфлот», «Росморпорт» и «Пола Райз».

«В рамках кооперации выделено три действующих судна: танкер “Михаил Ульянов” (“Совкомфлот”), шаланда “Рабочая” и земснаряд “Редут” (“Росморпорт”), сухогруз “Пола Анфиса” (“Пола Райз”), — уточнили они. — Оборудование и алгоритмы успешно прошли испытания по итогам проведения опытной эксплуатации на перечисленных судах».

В министерстве заверяют, что в настоящий момент разработанные по результатам ОКР технологии и аппаратура получили дальнейшее развитие в рамках федерального проекта «Автономное судовождение», целью которого является углубленная автоматизация всех необходимых для движения судна основных и вспомогательных систем с применением технологий сенсорики, спутниковой связи и искусственного интеллекта.

Подоплека проекта

Техзадание тендера на проведение рассматриваемых ОКР начинается с подобного описания проблематики дистанционного и беспилотного управления судами (в видении 2019 г.)

«В настоящее время создание автоматически и дистанционно управляемых судов для коммерческих морских перевозок, технического и вспомогательного флота находится в фокусе внимания ведущих морских держав, — сообщали авторы ТЗ. — Такие суда, по мнению экспертов, позволят судоходным компаниям снизить эксплуатационные расходы и сделать грузоперевозки более безопасными».

В документе отмечалось, что внедрение технологий автоматического и дистанционного судовождения (т. е. без необходимости участия в нем экипажа на борту, почему они зачастую называются технологиями безэкипажного или автономного судовождения) должны обеспечить значительный эффект в ключевых аспектах судоходства: снижение затрат на экипаж, снижение расходов на топливо за счет slow steaming (снижения скорости судна) и более эффективного управления судном, снижение экологических рисков и рисков безопасности, обусловленных человеческим фактором, повышение привлекательности профессии моряков.

«Ключевой экономический эффект, бесспорно, формируется за счет повышения безопасности судовождения, — говорилось в ТЗ. — Человеческий фактор, несмотря на повсеместное использование технологий автоматизации судовождения, остается главной причиной инцидентов на море. Следующим по значимости эффектом должно стать снижение затрат судоходных компаний на экипаж на борту за счет сокращения его численности и требованиям к квалификации. В среднем от 30% до 40% эксплуатационных расходов (ship operation costs) приходятся на содержание экипажа, что составляет около 10% от совокупных затрат на перевозку (trip rate)».

При этом, уже сегодня широко автоматизирована работа энергетической установки, палубных механизмов и грузовых операций, что позволяет исключить постоянную вахту в машинном отделении и выполнять целый ряд действий без участия человека, — продолжают авторы. — Современная автоматизация судовождения позволяет осуществлять переход в открытом море в хорошую погоду с минимальным составом вахты. Технологии автоматического и дистанционного судовождения позволят сделать следующий шаг в автоматизации судна, сократив необходимость вахты на мостике».

Госзаказчик в 2019 г. полагал, что сокращение экипажа позволит оптимизировать и другие расходы: от сокращения топлива за счет slow steaming в краткосрочной перспективе до удешевления конструкции судна за счет уменьшения количества помещений с системами жизнеобеспечения.

«Предлагаемая ОКР направлена на существенное продвижение, прорыв в создании и практическом применении технологий автоматического и дистанционного судовождения, обеспечении лидерства отечественных технологий на этом ключевом и быстро формируемом сегменте мирового рынка, — отмечалось в заключении вступления к ТЗ. — Важной особенностью проекта является возможность применения разрабатываемой технологической платформы для оперативной модернизации существующих, а не только перспективных судов различного назначения. Ее создание и практическое апробирование на реальных коммерческих судах обеспечит максимально быстрое начало внедрения разработанных технологий, как на судах российского флота, так и за рубежом».

Ложка дегтя

Не обошлось в проекте и без накладок. Как выяснил CNews в середине февраля 2023 г., соразработчик системы беспилотного управления судами, научно-производственное предприятие «Авиационная и морская электроника» (АМЭ), добился расчета за проект с задержкой в два года.

Обязанность «Ситроникса КТ» принять у субподрядчика работы по проекту установил Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в который АМЭ обратилось 10 октября 2022 г.

Представители «Ситроникса» пояснили CNews, что работы по выполнению компонента проекта АМЭ не закрывались до тех пор, пока не прошла приемка всех выполненных Sitronics KT работ головным заказчиком. «На текущий момент между Sitronics KT и АМЭ уже подписано мировое соглашение, оплата по которому пройдет траншами в течение трех месяцев», — добавили они.

«Задержка в приемке работы была обусловлена необходимостью доработки программы и методики испытаний под требования кооперации эксплуатантов», — со своей стороны прокомментировали ситуацию представители Минпромторга.