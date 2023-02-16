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В России тестируется приложение для покупки гражданами физического золота

«Гознак» разрабатывает приложение для инвестиций в драгметаллы. Сервис позволит покупать, продавать и оставлять на хранение золотые и серебряные инвестиционные монеты.

Инвестиции в золото онлайн

В России тестируют мобильное приложение «Гознак.Инвестиции» для покупки и продажи драгоценных металлов, в частности физического золота. Об этом CNews рассказал представитель «Гознака».

Учреждение занимается продажей монет инвесторам, их обратным выкупом и хранением. «Гознак» одно из крупнейших производителей банкнот и монет в мире и единственный изготовитель инвестиционных монет из драгоценных металлов в России.

Сейчас сервис запущен в тестовом режиме. Его создатели планируют развивать приложение и увеличить возможности удаленного подтверждения личности, расширить предложения по выкупу монет и добавить инструменты инвестирования в драгоценные металлы.

Возможности приложения

Приложение позволяет пользователю удаленно покупать, продавать и оставлять на хранение золотые и серебряные инвестиционные монеты.

Сегодня в приложении доступны для покупки инвестиционные монеты «Георгий Победоносец» номиналом 50 руб., изготовленные из золота, а также номиналом 3 руб., изготовленные из серебра.

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Фото: © Potorochin / Фотобанк Фотодженика
В России создано приложение для инвестиции в золото

Но для того, чтобы пополнить счет и приступить к операциям с монетами, необходимо единожды подтвердить свою личность в салоне Московского монетного двора. В будущем регистрация в приложении станет полностью удаленной.

Приложение, в том числе, создавалось для минимизации «бумажной волокиты», уточнил Валентин Кельбах, руководитель продукта «Гознак.Инвестиции».

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Фото: «Гознак»
Приложение «Гознак.Инвестиции»

Сервис позволяет управлять инвестициями в золото дистанционно. Приложение доступно для скачивания на Android в магазине приложений Google Play. Также доступна и мобильная веб-версия.

Хранение монет

Стоимость покупки и продажи монет в сервисе основаны на их актуальных рыночных котировках, а также на соответствующих учетных ценах, которые ежедневно устанавливается Банком России, отмечают представители предприятия. «Гознак» гарантирует мгновенный обратный выкуп всех ранее купленных через приложение и оставленных на хранение монет.

Приобретенные инвесторами монеты хранятся на территории Московского монетного двора — филиала «Гознак», в специальной охраняемой зоне. Максимальный срок хранения монет неограничен. При этом инвестор при желании может забрать купленные монеты, посетив торговый салон Московского монетного двора. В этом же салоне есть возможность продать монеты, приобретенные ранее в другом месте.

По экспертным оценкам, по итогам 2022 г. россияне купили более 50 тонн физического золота. На первом этапе «Гознак» рассчитывает занять 5% этого рынка и расширить возможности удовлетворения возросшего спроса благодаря новому сервису.

Чем занимается «Гознак»

«Гознак» производит банкноты, разменные и памятные монеты, защищенные документы, платежные карты, ID-документы и водительские удостоверения, специальные, акцизные и почтовые марки, защищенные и общепромышленные сорта бумаги, защитные технологии, оборудование для обработки, контроля и учета защищенной продукции, а также предоставляет услуги по обработке и гарантированному хранению персональных электронных данных.

В состав «Гознака» входят восемь предприятий-филиалов: «Московская печатная фабрика», «Пермская печатная фабрика», «Московская типография», «Санкт-Петербургская бумажная фабрика», «Краснокамская бумажная фабрика», «Московский монетный двор», «Санкт-Петербургский монетный двор», «Научно-исследовательский институт».

На госпредприятии работают свыше 7 тыс. сотрудников.

Кристина Холупова

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