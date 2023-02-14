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В Москве создается единое цифровое кладбище

ГБУ Москвы «Ритуал» заказало создание единого цифрового кладбища. Для этого на действующих кладбищах будут сфотографированы надгробия, а надписи с них вместе с фото будут внесены в Единую автоматизированную систему похоронной отрасли с местом расположения и размером участка. На эти цели выделено почти 250 млн рублей.

Цифровизация кладбищ

Как выяснил CNews, в Москве создается цифровое кладбище более чем из 800 тыс. могил и 1,6 млн захороненных. Для этого будет сформирована электронная база данных с фото и надписями на надгробиях, а также электронная карта мест захоронений.

Предусмотрено электронное картографирование и цифровизация надгробий на 18 кладбищах столицы и Московской области, включая Долгопрудненское, Востряковское, Кунцевское, Химкинское, Щербинское, Медведковское и другие. Общая их площадь составляет чуть более 338 гектаров. Данные с кладбищ должны быть занесены в Единую автоматизированную систему похоронной отрасли города (ЕАС «Ритуал»).

Тендер на формирование цифровой базы захоронений опубликован 9 февраля 2023 г. на портале госзакупок. Заказчиком выступило ГБУ «Ритуал» Москвы. На эти цели учреждение выделило 243,2 млн руб. Работы по контракту должны быть завершены 9 января 2024 г.

CNews ожидает от ГБУ «Ритуал» Москвы ответа на вопрос о целях создания цифровой базы, а также сроках цифровизации всех кладбищ столицы и стоимости работ.

Фотографии надгробий

Согласно техзаданию, исполнитель должен сфотографировать места захоронений, а также надмогильных сооружений. На фотографиях должны читаться надписи с надгробий. Фото вместе с описанием участков загружаются в ЕАС «Ритуал», включая надписи с надгробий.

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Фото: © trybex / Фотобанк Фотодженика
В Москве создадут цифровую базу кладбищ

В рамках работ также должен быть сформирован электронный план мест захоронений и находящихся на кладбищах объектов инфраструктуры. Каждой могиле будет присвоен неповторяющийся идентификационный номер, описание, указание места на кладбище, а также размера участка.

Исполнитель должен выделить в отдельные классы могилы в зависимости от их состояния, например, с отсутствующим надгробием или надписью на плите. Перед проведением фотосъемки захоронений следы грязи с надгробий устраняются сухой бумажной салфеткой, а мусор на месте убирается, следует из тендерных документов.

Согласно техзаданию, на 18 кладбищах находится чуть более 800 тыс. могил и 1,6 млн захороненных.

ЕАС «Ритуал»

О том, что в Москве вводится ЕАС «Ритуал» сообщали «РИА Новости» в ноябре 2002 г. Система должна охватывать все столичные кладбища и централизованно контролировать все этапы с момента регистрации смерти человека до момента захоронения. Система предполагает инвентаризацию всех захоронений на территории Москвы.

Сообщалось, что собранная информация с кладбищ должна поступать в единую компьютерную базу, а родственникам усопших будет выдаваться магнитная карта с информацией о расположении могилы, ее внешнем виде и прочее.

Доступ к базе ЕАС «Ритуал» должны были получать столичное правительство, ЗАГСы, ГУП «Ритуал» и городские специализированные службы по вопросам похоронного дела.

Кристина Холупова

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