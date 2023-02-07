«Марвел» выкупил половину производителя автоматизированных рабочих мест Getmobit

Производитель электроники F+ tech, который входит в структуру «F+ tech-Марвел», приобрел 49% в Getmobit – компании, выпускающей системы автоматизированных рабочих мест (АРМ). Представители отрасли полагают, что компания будет делать акцент на поставки электроники для госсектора.



Покупка АРМ

F+ tech, производитель электроники, входящий в структуру группы компаний «F+ tech-Марвел», выкупил 49% в отечественном производителе систем автоматизированных рабочих мест Getmobit. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией.

От своей доли в компании размером в 35% избавился глава группы «Ланит» Филипп Генс, а Петр Ефимов, основатель «Информзащиты», которая также принадлежит «Ланиту», продал F+ tech 14%. Теперь доля Ефимова в Getmobit составляет 41%. Как сообщили «Коммерсанту» неофициальные представители компании, сделка может иметь объем в 200-300 млн руб. Представители «Ланита» точные данные по сделке назвать отказались, хотя подтвердили информацию о продаже долей в целом.

После проведения сделки 41% компании останется у Ефимова, 49% – у структур F+ tech, 10% – у гендиректора компании Марии Рукавишниковой.

Фото: Fplustech.ru Компания F+ tech входит в группу «Марвел-дистрибуция»

В 2023 г. F+ tech собирается вложить до 500 млн руб. в создание и развитие технологий АРМ. В будущем планируется выпускать до 100 тыс. устройств ежегодно. Пока же в 2023 г. Getmobit должен выпустить 20 тыс. АРМ, а в 2024 г. – начать работу над новой линейкой продуктов.

Управляющий партнер «F+ tech-Марвел» Алексей Мельников уточнил изданию, что будут созданы тонкие клиенты, моноблоки и IP-телефоны на российской электронной компонентной базе.

Что известно о Getmobit

Как сообщается на сайте компании, она специализируется на разработке, производстве и продвижении аппаратных продуктов и доверенного программного обеспечения для комплексной автоматизации рабочих мест. Также специалисты компании отвечают за безопасный доступ к корпоративным и государственным информационным системам.

Так, среди продуктов разработчика – GM Smart System, защищенная цифровая платформа для построения и централизованного управления инфраструктурой офисных рабочих мест на основе док-станции GM-Box. В линейке также представлена GM-Box, гибридная док-станция для доступа к виртуальному рабочему столу, веб-браузеру и сервисам унифицированных коммуникаций.

По информации «Спарк-интерфакс», компания «Гетмобит» зарегистрирована в 2016 г. В 2021 г. ее выручка достигла 23,8 млн руб., а убыток составил 53,5 млн руб. Источники «Коммерсанта» предполагают, что продажу активов Getmobit можно объяснить тем, что компания убыточна, а ее владельцы не хотят развивать технологии автоматизированных рабочих мест (АРМ).

До покупки долей F+ tech Getmobit делала акцент на поставки АРМ в госсектор, в том числе для субъектов критической информационной инфраструктуры. Для этого разработчик планировал включить свою продукцию в реестр российских программно-аппаратных комплексов Минцифры.

Получившие аккредитацию ведомства компании приобретают налоговые льготы – они не будут платить налог на прибыль, им доступна пониженная ставка по страховым взносам на уровне 7,6%. Кроме того, продукты, включенные в реестр Минцифры, продаются без НДС и имеют преимущества на госзакупках.

Напомним, в конце декабря 2022 г. Минцифры внесло разработчиков ПАК в реестр российского ПО.

Другие вложения «Марвел»

Представители F+ tech оценивают годовую емкость рынка систем автоматизированных рабочих мест в России на уровне 40 млрд руб. Однако помимо АРМ, компания в последнее время стала чаще инвестировать в производство отечественной электроники.

В августе 2022 г. компания выкупила российское подразделение американского производителя принтеров Lexmark вместе с сотрудниками. После ухода из России иностранных вендоров дистрибутор вознамерился занять 20% рынка российской печати.

В ноябре 2022 г. также стало известно, что F+ tech запускает производство систем хранения данных и сетевого оборудования в Подмосковье. Для этих целей она выкупила долю в разработчике ПО СК-СХД.