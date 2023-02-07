Конференция CNews «Искусственный интеллект 2023» состоится 16 марта

16 марта 2023 г. CNews проведет конференцию «Искусственный интеллект 2023».

16 марта 2023 г. CNews проведет конференцию «Искусственный интеллект 2023».

С докладами выступят:

Николай Галкин, ICT Director, Russia Tablogix;

Сергей Алешкин, Head of Data Science, «Согаз»;

Сергей Серов, начальник Управления бигдата и машинного обучения, банк «Хоум Кредит»;

Илья Щиров, исполнительный вице-президент, руководитель развития чат-канала и чат-ботов, Райффайзенбанк;

Андрей Бугаенко, исполнительный директор по исследованию данных, Сбербанк;

Алесей Волков, руководитель цифровой лаборатории, «Алроса ИТ»;

Михаил Граденко, руководитель отдела Data Science, «Новолипецкий металлургический комбинат»;

Алена Капустина, старший бизнес-аналитик, «Новолипецкий металлургический комбинат»;

Олег Савин, бизнес-аналитик, Unilever;

Алёна Дробышевская, руководитель направления по развитию бизнеса и работе с клиентами AI Cloud, Cloud;

Екатерина Меркулова, консультант платформы groth.sk.ru, Фонд «Сколково»;

представитель «Студии Артемия Лебедева»;

представитель «Ассоциации больших данных».

Российский рынок AI

Российские вендоры занимают ниши, оставленные западными поставщиками.

Информационная безопасность 一 приоритет в применении искусственного интеллекта на российских предприятиях сегодня.

Кадровый дефицит приводит к развитию систем обучения в компаниях.

Частные корпорации развивают собственные подразделения data-аналитики.

Прогнозирование цен, продаж, рисков и угроз, распознавание и синтез речи 一 устоявшиеся направления применения ИИ в России.

Развитие IoT-платформ как базового элемента для применения ИИ в промышленности.

ИИ требует больших вычислительных мощностей, дефицит которых ожидается в ближайшее время.

Проблемы моделирования

Разрыв связей с мировым научным сообществом ведет к торможению в области научного моделирования.

Этичность искусственного интеллекта должна учитываться на уровне моделирования.

Необходимо обеспечить прозрачность принятия решений с помощью ИИ, даже в ущерб быстродействию.

Создание систем управления сложными бизнес-процессами в режиме реального времени.

Кому нужны метавселенные, что они могут дать корпорациям?

Необходима постоянная коррекция моделей в зависимости от внешних изменений.

Как компании применяют искусственный интеллект

Интернет-поиск потенциальных клиентов в b2b.

Увеличение продаж: кому и какие дополнительные товары и услуги предложить.

Оптимизация работы промышленного оборудования.

Цифровое проектирование и моделирование процессов.

Компьютерное зрение для повышения безопасности на производстве.

Логистика 一 проверенный сегмент для эффективного применения ИИ.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 20000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.