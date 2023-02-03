В России появился новый отечественный Linux. Говорят, его сделал учитель информатики

В школы столицы начали поставлять ноутбуки на новой отечественной операционной системе «М ОС». Дистрибутив был собран на основе ОС «Альт» несколькими десятками разработчиков. Систему распространяет Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ).



«М ОС» для школ

Как стало известно CNews, в московские школы начали поступать ноутбуки на новой операционной системе «М ОС». Об этом CNews рассказали три источника на ИТ-рынке, а также собеседник, близкий к разработке «М ОС».



Описание системы появилось на портале Московской электронной школы (МЭШ). Система распространяется Департаментом информационных технологий Москвы (ДИТ) и помимо учительских ноутбуков, устанавливается на интерактивные доски.



По словам источников на ИТ-рынке, ДИТ решил разработать свою ОС для московских школ. «С ДИТом связался школьный учитель информатики, который уже занимался созданием своего дистрибутива», — рассказал CNews источник, близкий к разработке «М ОС». Департамент взял учителя к себе в штат.

«ДИТ нанял 25 программистов и они за полгода сделали из бесплатного Linux — операционную систему “М ОС”», — рассказал один из источников CNews на рынке российских ОС.

Как рассказал изданию председатель совета директоров «Базальт СПО» (разработчик ОС «Альт») Алексей Смирнов, «М ОС» создана на базе ОС «Альт». «Пакеты собраны на наших серверах, и обновления по умолчанию идут из нашего репозитория, — отметил Смирнов. — При этом мы при развитии и обновлении репозитория никак не учитываем “М ОС”, что может привести к неработоспособности системы».

Смирнов также подчеркнул, что ДИТ распространяет по школам продукт — «М ОС», который не включен в реестр ПО при Минцифры. У ДИТа отсутствует собственная инфраструктура разработки.

Смирнов также знает и о школьном учителе информатики. По словам председателя совета директоров «Базальт СПО», учитель приходил в компанию с предложением доработать отдельные модули для дистрибутива, который собирается выпускать ДИТ. «Мы отказались, поскольку заниматься разработкой чужого продукта нам не интересно, мы все силы тратим на развитие собственных дистрибутивов», — отметил Смирнов. Источники и собеседник CNews не называют имя учителя.

Возможности «М ОС»

Согласно порталу МЭШ, «М ОС» — это российская операционная система, предназначенная для использования на компьютерах и интерактивных панелях в образовательных организациях.

По словам собеседника, близкого к разработке, сначала «М ОС» устанавливали на интерактивные доски, уже позже ее стали ставить на ноутбуки.

«Поддержкой операционной системы и ее развитием занимается команда МЭШ», — рассказали CNews представители ДИТ. На сайте нет указаний, на основе какого дистрибутива создана российская ОС, там также отсутствует информация о том, что она включена в реестр Минцифры.

Среди преимуществ системы указаны: простой и понятный интерфейс, стабильная и надежная работа, а также высокий уровень кибербезопасности. На «М ОС» предустановлены российский пакет офисных программ (текстовый и табличный редактор и пр.), а также встроены прикладные и специальные программы для учителей и учащихся.

По словам собеседника, близкого к разработке, как минимум ОС для интерактивных панелей стоит практически во всех школах Москвы. Как рассказали CNews представители ДИТ, «М ОС» стоит на всех поставляемых устройствах в рамках проекта «Каждому учителю ноутбук». Он стартовал 1 сентября 2022 г. Проект предполагает плановую замену служебных ноутбуков всех московских учителей, включая педагогов начальных классов.

По словам источника, близкого к разработке, «М ОС» была создана для замещения в столичных школах Microsoft Office.

«М ОС» и другие российские ОС

В российских, и в частности московских школах, давно используются широко известные отечественные операционные системы — ОС «Альт» «Базальта СПО» и Astra Linux «Русбитех-Астры». Обе ОС созданы на базе ядра Linux. Количество внедрений этих систем растет. Например, количество поставленных лицензий российских ОС в образовательные организации за шесть месяцев 2022 г. выросло в шесть раз по сравнению с тем же периодом 2021 г.

За весь 2022 г. в школы было поставлено порядка 150 тыс. лицензий ОС Astra Linux, рассказал CNews Борисов Роман, заместитель коммерческого директора по работе с образовательными организациями «Астры».

По словам источника на рынке российских операционных систем, «М ОС» сырой продукт, уступающий Alt или Astra Linux. А по мнению Алексея Смирнова оценивать качество «М ОС» «бессмысленно, поскольку бессмысленно делать еще один дистрибутив Linux». «Надо брать имеющийся отечественный и договариваться о приобретении на него лицензий, — подчеркнул он. — Если какого-то функционала не хватает и заказчик в состоянии сформулировать, чего именно нет, разработчик всегда будет такие пожелания учитывать».

«Со стороны кажется, что сборка дистрибутива — дело простое и не требующее высокой квалификации, и постоянно находится много желающих собрать "свой" дистрибутив, не обладая для этого ни инфраструктурой разработки, ни кадрами, обычно такая разработка сводится к перелицовке чужих дистрибутивов, — пояснил Смирнов. — К сожалению, ДИТ Москвы оказался в числе таких "разработчиков"».