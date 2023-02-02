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Минобороны вооружилось тысячей с лишним планшетов на российской ОС

Минобороны закупило более тысячи планшетов с отечественной операционной системой «Аврора». Пользоваться гаджетами будут высокопоставленные должностные лица. Ранее Минцифры отказалось выделять 22 млрд руб. на развитие ОС и 7,1 млрд руб. - на смартфоны с «Авророй» для чиновников.

Крупный заказ для «Авроры»

Министерство обороны России закупило более тысячи планшетов с отечественной операционной системой «Аврора», сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Собеседник в оборонно-промышленном комплексе страны сообщил, что пользоваться гаджетами с отечественной ОС будут высокопоставленные военные чиновники. Информацию журналистам подтвердил источник на ИТ-рынке.

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Фото: © mailofsilver.gmail.com / Фотобанк Фотодженика
Минобороны России закупило тысячу с лишним планшетов с отечественной ОС «Аврора»

Официального заявления по этому поводу ни представители Минобороны, ни разработчики Авроры» не делала.

Что известно о российской ОС

Российскую операционную систему «Аврора» создали на базе Sailfish Mobile OS Rus, продукт бывших разработчиков Nokia, которые создали финскую компанию Jolla. В 2015 г. Sailfish взял под контроль бизнесмен Григорий Березкин. Через три года оператор «Ростелеком» выкупил у него контрольный пакет в организациях «Открытая мобильная платформа» и «Вортон», которые владели правами на Sailfish. Сейчас «Ростелеком» владеет по 75% в каждой компании.

Сразу после приобретения операционную систему ждал грандиозный ребрендинг – ее назвали «Авророй» и начали продвигать как полностью отечественную мобильную ОС, полностью независимую от зарубежных решений.

Разработчики утверждают, что ОС формирует доверенную и безопасную мобильную среду для корпоративных и государственных заказчиков, гарантируя защищенный доступ сотрудников из любого места, где есть интернет, к корпоративным и государственным информационным системам. Продукт имеет сертификаты ФСБ и ФСТЭК, зарегистрирован Роспатентом и внесен в реестр отечественного программного обеспечения.

«Аврора» уже установлена на российских гаджетах QTech, «Ф-плюс», «Аквариус», MIG, «Байтэрг» и Inoi. Функционирует ОС и на новых российских процессорах «Скиф» и «Байкал-М». Однако эту технику использует, в основном, госсектор, а не обычные потребители. По данным StatCounter за ноябрь 2022 г. из мобильных операционных систем россияне сейчас предпочитают Android – 72,44% и iOS – 27,25%. Остальные, включая «Аврору», делят микроскопическую 0,31-процентную долю.

Первым масштабным проектом с использованием ОС «Аврора» стала Всероссийская перепись населения, которую провели в конце 2021 г. Переписчики заносили информацию в планшеты, а не в блокноты. Росстат в общей сложности заплатил «Ростелекому» 8,4 млрд руб. за 360 тыс. планшетов, разработку ПО, поддержку сервисов удаленного управления и оказание услуг связи.

Неудачи «Авроры»

В июне 2022 г. правительство предложило использовать ОС «Аврора» в органах государственной власти в рамках реализации федерального проекта «Цифровое государственное управление». До 2024 г. на обеспечение чиновников планшетами на российской «Авроре» из федерального бюджета планировалось направить 30,4 млрд руб. На эти деньги должны были разрабатывать ПО для мобильных рабочих мест органов госвласти, развивать софт «Аврора» и ПО под ее управлением.

В сентябре 2022 г. Минцифры России решило оставить «Аврору» без 7,1 млрд руб. – их планировалось потратить на смартфоны для чиновников с этой ОС. Закупку решили отложить из-за проблем с приобретением о комплектующих для гаджетов. В ведомстве также говорили, что «госслужащие не испытывают проблем с нехваткой мобильных устройств».

В январе 2022 г. Минцифры России решило не выделять 22 млрд руб. на развитие отечественной операционной системы «Аврора» на 2023-2024 гг. Деньги собирались потратить на приложения для ОС и адаптацию мобильных гаджетов. В итоге «Ростелеком» займется этим на собственные средства.

Анжела Патракова

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