CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Импортонезависимость Конференции
|

Конференция CNews «Большие данные и бизнес-аналитика 2023» состоится 16 февраля

16 февраля 2023 г. CNews проведет конференцию «Большие данные и бизнес-аналитика 2023».

16 февраля 2023 г. CNews проведет конференцию «Большие данные и бизнес-аналитика 2023».

С докладами выступят:

Сергей Астахов, заместитель руководителя Департамента по исследовательским центрам в сфере искусственного интеллекта, Аналитический центр при Правительстве России;
Максим Николаев, руководитель Управления по работе с данными, Аналитический центр при Правительстве России;
Евгений Евграфьев, руководитель центра развития информационных систем, Агентство инноваций Москвы;
Николай Галкин, ICT Director, Russia Tablogix;
Сергей Алешкин, Head of Data Science, «Согаз»;
Александр Павлюк, руководитель центра аналитики больших данных, Уральский банк реконструкции и развития;
Сергей Серов, начальник Управления биг дата и машинного обучения, банк «Хоум Кредит»;
Максим Елисеев, Team lead группы анализа цифровых финансовых продуктов. Департамент развития финансовых технологий, «Абсолют Банк»;
Алексей Тюренков, руководитель Управления Больших данных, ИТ, «Технониколь»;
Владислав Денисов, Head of Analytics, Sports.ru;
Евгения Коробкина, руководитель отдела аналитики, Lab Industries (ранее Henkel Россия);
Вадим Уланов, директор по данным, онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру»;
Юрий Ефаров, CEO, Easy Report;
Артем Можчиль, координатор продукта ЦИО, Газпромнефть НТЦ;
Александр Тютюнник, директор по развитию бизнеса, ГК Luxms;
Илья Кузьминов, директор центра стратегической аналитики и больших данных, Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ);
Кирилл Прунтов, корпоративный архитектор, Ассоциация больших данных.

Основные вопросы к обсуждению:

Российский рынок больших данных:

  • Основные заказчики 一 лидеры рынка. Портрет потребителя больших данных в России.
  • Какова динамика спроса на решения?
  • Как определить, готов ли бизнес к внедрению технологий больших данных?
  • Как определить зрелость готового решения Big Data?
  • Рынок труда в области data-аналитики 一 как компании борются с дефицитом кадров?
  • Кому не нужны технологии больших данных?

Технологии хранения и управления большими данными

  • Как изменится спрос на облачный BI и IaaS для проектов больших данных в России в 2022 г.?
  • Какие готовые решения в области больших данных используются российскими предприятиями?
  • Роль искусственного интеллекта в работе с большими данными.
  • Облачные технологии для работы с большими данными.
  • Почему работа над проектом продолжается даже после внедрения решения для обработки больших данных?

Проекты 2022 года

  • Как выбрать решение для работы с большими данными?
  • Барьеры при внедрении Big Data.
  • Сколько стоят data-аналитика и разработка 一 какая доля расходов по проекту Big Data приходится на каждую составляющую?
  • Сроки и эффективность проектов в области больших данных 一 примеры от лидеров отраслей.
  • Как определить метрики успешности проекта Big Data?
  • Как решения для обработки больших данных учитывают изменения?
  • Как AI в обработке больших данных повышает маржинальность бизнес-процессов?
  • Как результаты аналитики используются в операционных процессах?

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 20000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Входящий в «Ростех» НИИ наказан на 1,3 млрд руб. за провал разработок для 4G и SDN. Он на грани банкротства

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта

Москва входит в топ-5 самых привлекательных городов для программистов и разработчиков – исследование ДИТ

Криптобиржа законно не вернет миллиарды долларов вкладчикам: Читайте мелкий шрифт

На российские ОС и СУБД перешла ничтожная часть системообразующих предприятий

Реестр российского «железа» оказался «черным ящиком». Власти и отрасль поспорили, как его использовать на госзакупках

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как безопасно покупать и хранить криптовалюту: советы ZOOM

Лучшие TWS-наушники до 5000 рублей: выбор ZOOM

Обзор ноутбука MEGABOOK T1: дебют бренда TECNO

Показать еще

Наука

Новый синтетический фотосинтез эффективно производит метан из растений

Новый магнитный материал имитирует хранение информации человеческим мозгом

Ликбез RnD.CNews: все, что нужно знать о суперкомпьютерах
Показать еще
CNEWS TV
Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли...
CNews FORUM: Экономика России устояла — цифровое развитие продолжается...
CNews FORUM 2022 в эфире телеканала «Россия-24»
НТВ рассказал о заявлении главы Минцифры на CNews FORUM