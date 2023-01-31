На российские ОС и СУБД перешла ничтожная часть системообразующих предприятий

Прогресс невелик

Только 1,7% субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) и 3% системообразующих предприятий полностью заменили иностранные операционные системы (ОС) и системы управления базами данных (СУБД) на отечественные. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование «Серчинформ».

Почти четверть опрошенных (23%) начали переходить на российские ОС и СУБД, но еще не закончили миграцию. В большей части компаний (53%) замещение только планируют. Как пояснил изданию руководитель отдела аналитики «Серчинформ» Алексей Парфентьев, это обусловлено сложностью замещения системного ПО. Например, для этого необходимо переобучать персонал, адаптировать использующееся в компании ПО под новые решения и т.д.

Напомним, к объектам КИИ относятся информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления и сети электросвязи. В число субъектов КИИ входят госорганы, госучреждения, российские юрлица или ИП, которым на праве собственности или аренды принадлежат объекты КИИ, функционирующие в таких сферах как здравоохранение, наука, транспорт, связь, энергетика, банковская сфера и финансовый рынок в целом, топливно-энергетический комплекс, оборонная, ракетно-космическая, горнодобывающая, металлургическая и химическая промышленность.

Исследование проводилось с сентября по ноябрь 2022 г. В нем приняли участие 1,1 тыс. ИТ-специалистов из различных отраслей.



Почему переход не так прост

Как рассказал изданию представитель «Мегафона», крупные операторы переходят на российские ОС и СУБД на объектах КИИ «планомерно». «Это требует перестройки бизнес-процессов управления ИТ-активами», — отмечает пресс-служба оператора. Руководитель по развитию решений кибербезопасности «Вымпелкома» Егор Бигун отметил, что переход на российские ОС весьма сложен потому, что они не поддерживают многие компоненты прикладного ПО.

Представители финансового сектора утверждают, что разработчики банковского ПО десятками лет использовали зарубежные ОС и СУБД. Наиболее затруднителен для таких организаций переход на российские автоматизированные банковские системы (АБС). Так как они при большом количестве транзакций на постоянной основе должны расширять схемы данных, рассказал «Коммерсанту» управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации «Дом.РФ» Николай Козак.

По словам гендиректора НТЦ ИТ РОСА Олега Карпицкого, одна из основных проблем миграции состоит в несовместимости прикладного ПО с «железом». Гендиректор «Астра» Илья Сивцев же отмечает, что перехода на системное ПО не достаточно. По его мнению, необходима разработка специализированных отраслевых решений сразу под российские ОС.

Стимулирование перехода

Согласно указу Президента России Владимира Путина от 30 марта 2022 г., с 31 марта 2022 г. в России запрещено приобретать иностранное программное обеспечение для объектов критической информационной инфраструктуры страны. А с 1 января 2025 г. запрещается использовать зарубежное ПО госорганами на объектах КИИ.

В ноябре 2022 г. стало известно о разработке двух новых «дорожных» карт: «Новое общесистемное программное обеспечение» (относятся ОС, офисные пакеты, СУБД) и «Новое индустриальное программное обеспечение» (системы проектирования и пр.). На софинансирование разработки «суверенных» цифровых решений в рамках программы импортозамещения Правительство выделит 37,1 млрд руб. до 2024 г.

В декабре CNews писал о том, что Минцифры одобрило около 70 проектов по созданию ПО, которое заменит иностранные аналоги. Среди разработчиков такого ПО присутствуют VK, «1С», «Лаборатория Касперского», «Ростелеком» и др.