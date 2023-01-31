Москва входит в топ-5 самых привлекательных городов для программистов и разработчиков – исследование ДИТ

Москва входит в топ-5 самых привлекательных городов среди программистов и разработчиков. К такому выводу пришли аналитики столичного Департамента информационных технологий по результатам исследования наиболее популярных у ИТ-специалистов городов из разных стран мира.

Рейтинг удобства городов

Аналитики столичного Департамента информационных технологий рассмотрели 12 городов из разных стран мира, являющихся наиболее привлекательными направлениями для программистов и разработчиков. Это в том числе мировые технологические центры, такие как Лондон, Сингапур, Гонконг, Сан-Франциско и другие, а также города, ставшие популярными в 2022 году: Стамбул, Тбилиси, Ереван и Варшава. Все города сравнивали по 47 показателям из разных сфер жизни. В первую очередь учитывались условия работы для ИТ-специалистов, уровень здравоохранения и образования, стоимость питания, связи, транспортных и коммунальных услуг.

«По итогам исследования Москва заняла четвертую строчку рейтинга с оценкой 33,5 балла из 47 возможных. Средний уровень дохода программистов и разработчиков в столице в абсолютном выражении после уплаты налогов составляет 216,8 тыс. рублей: это выше, чем в Лондоне, Сингапуре, Гонконге и Амстердаме. При этом Москва обеспечивает лучшие условия в базовых жизненных сферах, таких как жилье и коммунальные расходы, питание, здравоохранение, образование и досуг. А вот дешевые по московским меркам Варшава, Тбилиси, Ереван и Стамбул уступают в качестве сервисов и инфраструктуры, а также в возможностях трудоустройства, что особенно важно для профессиональных специалистов», — рассказал Иван Бутурлин, руководитель направления «Аналитика» Департамента информационных технологий города Москвы.

Преимущества Москвы

По данным исследования, в Москве самый доступный домашний интернет (тариф со скоростью 500 Мбит/сек в среднем стоит 500 рублей, а медианная скорость загрузки данных посредством широкополосного доступа составляет 91,5 Мбит/сек) и самая низкая доля стоимости аренды однокомнатной квартиры в центре города от заработной платы программистов и разработчиков. Доля расходов на жилье и коммунальные услуги в доходе московского программиста — самая низкая среди всех рассмотренных городов. Также в столице самое доступное питание и основные товары потребительской корзины, медицинские услуги, спорт и отдых.

Средний уровень дохода программистов и разработчиков в столице в абсолютном выражении после уплаты налогов составляет 216,8 тыс. рублей: это выше, чем в Лондоне, Сингапуре, Гонконге и Амстердаме

Помимо этого, Москва входит в тройку лидеров по доступности мобильной связи (медианная стоимость мобильной связи в месяц в столице составляет порядка 705 рублей), транспорта, высшего образования и дополнительных услуг для семей с детьми. Столица также относится к числу самых безопасных для проживания городов.

Что касается профессионального развития, то 61% опрошенных специалистов полностью удовлетворены своей работой, еще 34% удовлетворены частично. Больше всего программистов и разработчиков устраивают зарплата, коллектив, стабильность и интересные задачи.

Какие специалисты востребованы

«ДИТ Москвы постоянно мониторит ситуацию в ИТ- и телеком-отрасли, чтобы создавать комфортные и соответствующие рынку условия труда для профессионалов, работающих над развитием городских цифровых проектов. Сейчас по-прежнему сохраняется высокая конкуренция за опытных специалистов, причем даже уход иностранных компаний с рынка не вызвал профицита квалифицированных разработчиков, все они быстро нашли работу в крупных российских компаниях. Однако при этом ИТ-бизнес стал больше работать над удержанием своих сотрудников, поскольку искать новых сейчас — дороже и дольше. С точки зрения навыков сейчас особенно востребованы специалисты в сфере информационной безопасности, бизнес- и системные аналитики, а также эксперты, владеющие импортозамещенными продуктами. Так что тем, кто сейчас задумывается о траектории развития, можно обратить внимание на эти направления», — отметил Дмитрий Дереляк, заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы.

Аналитическая работа, которую провели специалисты ДИТ, позволила объективно оценить позиции Москвы относительно других мировых ИТ-городов, и подтвердить лидерство столицы по многим показателям. В пятерку лидеров также вошли Сан-Франциско, Остин, Сингапур и Тель-Авив.