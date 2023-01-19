У создателя одной из главных российских ОС появился директор по гостайне — специалист по недвижимости

У компании, разрабатывающей линейку российских операционных систем «Ред ОС», появился директор по безопасности и защите гостайны. В соответствии с действующим законодательством, такая должность должна быть создана в организации, если она собирается работать со специфическими заказчиками.

Директор по гостайне в «Ред софте»

Как выяснил CNews, в компании «Ред софт», известной в качестве разработчика линейки собственных ОС на основе Linux, появился «директор по безопасности и защите государственной тайны». Им стал Евгений Урванов. Примечательно, что это нашло отражение в ЕГРЮЛ, что очевидно говорит об особом статусе данного сотрудника.

Запись в реестре появилась 7 декабря 2022 г. Урванов представлен в том же разделе, что и гендиректор организации — Максим Анисимов. Оба топ менеджера (и только они) имеют право «выступать от имени юридического лица, действуют независимо друг от друга».

В ЕГРЮЛ можно обнаружить, что 21 декабря 2021 г. Урванов зарегистрировался в Москве в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). Основным видом деятельности он указал «управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе». Среди вспомогательных — «деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг», «покупка и продажа собственного недвижимого имущества», «аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом», «деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе», «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления».

У разработчиков российской ОС на основе Linux появился директор по гостайне

Представители «Ред софта» прокомментировать CNews появление в компании новой должности отказались.

Возможная подоплека

Как рассказал CNews эксперт софтверного рынка практика создания подобных должностей существует в сфере государственного оборонного заказа. «Для того, чтобы работать с гостайной есть ряд требований, — пояснил он. — В частности, для участия в определенных проектах необходим директор по безопасности со второй формой допуска к государственной тайне. Также необходимо выстроить процесс работы с грифованной информацией, за который и отвечает этот человек».

«Такая запись в ЕГРЮЛ свидетельствует о выполнении необходимых нормативных требований, — добавляет он. — Без этого не дадут лицензию и не откроют доступ к секретной информации».

Параметры бизнеса «Ред софта»

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Ред софт» было зарегистрировано в Москве 3 сентября 2014 г. Учредителями на сегодняшний день выступают Анатолий Митрошин (доля в 25,5%), Сергей Зотов (25,5%), Вячеслав Комлев с пометкой «доверительный управляющий: ООО “Варяг”» (24%), Кирилл Веселкин (12,5%), Алексей Коптев (6,3%), Рустам Рустамов — экс-гендиректор компании (6,3%).

По информации «Контур.фокуса», по итогам 2021 г. выручка компании составила 581,8 млн руб. с приростом на 1% по сравнению с предыдущим годом. По данному параметру «Ред софт» оказался на втором месте среди основных разработчиков российских ОС с долей рынка в 17% в Топ-5 компаний. Чистая прибыль компании достигла 82,3 млн руб.

В базе «Контур.фокуса» содержится информация о 68 госконтрактах компании на общую сумму в 2,1 млрд руб. Среди заказчиков последнего времени — Минцифры, Генпрокуратура, Ространснадзор, Федеральнная служба судебных приставов, ИТЦ ФАС, Россвязь и др.

Разработка софта, включая ОС и СУБД, — не единственный вид деятельности компании. На своем сайте она сообщает, что «создает и осуществляет комплексные проекты в области хранения и управления данными на основе собственного промышленного прикладного программного обеспечения».