Топ-менеджер уволился из «Ростеха», чтобы возглавить ИТ-интегратора силовиков

Новый глава «Рамэк-ВС»

Как выяснил CNews, в компании «Рамэк-ВС», ранее позиционировавшей себя в качестве ИТ-интегратора Минобороны (ВС в названии означает Вооруженные силы), а теперь оказывающей услуги несколько более публичным силовым структурам, сменилось руководство. Информацию об этом можно обнаружить в ЕГРЮЛ.

По данным реестра, 16 января 2023 г. временно исполняющим обязанности генерального директора зарегистрированного в Санкт-Петербурге АО «Рамэк-ВС» был назначен Алексей Агапов. Ранее, с июня 2017 г. гендиректором компании (без ремарки о временности) выступал Василий Сафонов.

С апреля 2014 г. по февраль 2015 г. Сафонов возглавлял санкт-петербургскую компанию «Центр систем безопасности». Причины его ухода из «Рамэк-ВС» и трудовые планы представители компании на момент публикации данного материала прокомментировать CNews не смогли.

Рокировка «Ростеха»

Примечательно, что Агапов до сих пор числится по ЕГРЮЛ гендиректором входящего в «Ростех» «Национального центра информатизации» (НЦИ), зарегистрированного в татарстанском Иннополисе. Однако представители «Ростеха» заверили CNews, что о совмещении двух должностей в разных организациях здесь речи не идет. «Генеральным директором НЦИ с 27 декабря 2022 г. является Константин Солодухин», — отметили они.

«Рамэк-ВС» возглавил экс-гендиректор ИТ-дочки « Ростеха » Алексей Агапов

С учетом этих данных можно заключить, что в НЦИ произошла обратная замена руководства. Дело в том, что как писал CNews в марте 2022 г., предшественником Агапова в кресле главы НЦИ был именно Солодухин. В тот момент сообщалось, что после ухода из НЦИ он сконцентрируется на развитии бизнеса и гражданской продукции в качестве заместителя гендиректора «Объединенной приборостроительной корпорации» (ОПК; структура «Ростеха» в которую НЦИ входит непосредственно).

Также отметим, что с учетом формы организации «Рамэк-ВС» в виде акционерного общества и в свете описываемого здесь назначения можно было предположить, что компания вошла (или уже давно находилась) в контур управления «Ростеха». Однако представители госкорпорации сообщили CNews, что это не так.

«Незначительные доли “Рамэк-ВС” принадлежат ПАО “Интелтех” (1,28%) и НПО “Импульс” (1,28%), входящих в холдинг «Росэлектроника» (который в свою очередь входит в “Ростех”; — прим. CNews)», — отметили они.

Трудовая биография Алексея Агапова

Алексей Агапов в 1997 г. с отличием закончил Ярославское высшее военное финансовое училище. Проходил службу в Вооруженных силах России. В 2014 г. получил степень Executive MBA «Стратегическое управление и лидерство» в институте бизнеса и делового администрирования РАНХиГС. В 2020 г. стал выпускником дипломной программы школы «Сколково» «Управление цифровой трансформацией/CDTO» для директоров и команд по цифровой трансформации компаний.

До назначения в НЦИ Агапов с июня по сентябрь 2021 г. работал гендиректором компании «Управление ВОЛС-ВЛ» («Россети цифра»), который стал центром компетенций в части проектирования автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии, а также в области ИТ и информационной безопасности. С апреля 2018 г. по ноябрь 2019 г. Агапов возглавлял Северо-западную энергетическую управляющую компанию» в контуре «Россетей».

Ранее он также был вице-президентом по коммерческой деятельности в группе компаний ACTIVE CIS, заместителем гендиректора в «РН-информ», а также заместителем гендиректора по коммерческой деятельности компании «Росэлектроника».

Чем занимается «Рамэк-ВС»

Созданная в 1992 г. на базе НПО «Импульс», компания «Рамэк-ВС» является системным интегратором полного цикла то есть предлагает своим заказчикам весь спектр услуг — от консалтинга и проектирования информационных систем до реализации проектов, поставки техники и сервисного сопровождения.

Ранее целью создания компании было заявлено обеспечение компьютерной техникой структур Минобороны. Штат «Рамэк-ВС» насчитывает около 500 сотрудников.

К наиболее значимым проектам последних лет в компании ранее относили создание ЦОДов для Минобороны, включая ЦОД для Национального центра управления обороной РФ (НЦУО РФ), внедрение системы электронного документооборота (СЭД) в Минобороны, создание локально-вычислительных сетей для объектов министерства и создание для него же распределенной автоматизированной системы ресурсного обеспечения.

Также значимыми проектами стали создание программного комплекса ведения генсхемы Объединенной автоматизированной цифровой системы связи (ОАЦСС) ВС РФ, разработка программно-аппаратного комплекса по противодействию терроризму и создание ИТ-инфраструктуры в управлениях ФСБ по всей территории РФ.

Крупными публичными госзаказчиками компании за последние годы становились структуры МВД, ФСО, МЧС, Генпрокуратуры, Казначейства и др.

По данным «Контур.фокуса», по итогам 2021 г. АО «Рамэк-ВС» продемонстрировало выручку в 3,6 млрд руб. со снижением этого показателя на 8% по сравнению с предыдущим годом.