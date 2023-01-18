МЧС отказалось заплатить «Ростеху» 170 млн руб. за работы по гигантскому ИТ-проекту

МЧС отказалось подписывать финальный акт выполненных работ и переводить 171 млн руб. «Национальному центру информатизации» «Ростеха» за проделанную работу. Речь идет о финальном этапе разработки правовых и технических стандартов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Качество работы госведомство не устроило.



МЧС платить не собирается

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов в письме главе МЧС Александру Куренкову пожаловался на задержку оплаты со стороны этого министерства. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к аппарату Правительства, и на представителя «Национального центра информатизации» (НЦИ) «Ростеха».

Речь идет о 171,31 млн руб., которые МЧС не выплатила за финальный этап научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) «Разработка единых стандартов, функциональных, технических требований и прогнозно-аналитических решений аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"».

«В связи с задержкой подписания акта выполненных работ возникают финансовые риски для ООО "НЦИ", что создает предпосылки к задержкам выплаты зарплаты, а также исполнения иных обязательств, связанных с финансовыми отчислениями», – отметил в письме руководитель «Ростеха».

НИОКР «Ростеха» представляет собой начальную стадию проекта по модернизации «Безопасного города», и за это время МЧС уже приняла четыре этапа работ по разработке стандартов. 9 декабря 2022 г. на стадии приемки финального этапа у МЧС возникли претензии, и ведомство отказалось подписывать акт выполненных работ.

Что говорит экспертиза

22 декабря 2022 г. МЧС заключило контракт с подведомственным Минцифры НИИ «Восход» на проведение экспертизы проекта «Ростеха», и уже через неделю эксперт Алексей Бабанин, известный своим участием в делах о хищениях на крупных ИТ-проектах государственного значения, представил свое заключение. Он заявил, что поставленных контрактом задач работы не решили.

«О получении опытного образца АПК (государственной информационной системы – ГИС) "Безопасный город" вообще не идет речи, – отмечает эксперт. – Результатом является некий набор технических решений по предметной области».

В «Ростехе» с ключевыми претензиями эксперта не согласились, согласившись лишь внести в документацию НИОКР уточнения по отдельным замечаниям. Квалификацию Бабанина в НЦИ поставили под сомнение, а источник, близкий к НЦИ намекнул, что «Восход» сам претендовал на разработку НИОКР и экспертов с его стороны нельзя считать незаинтересованными лицами.

Концепцию «Безопасного города» правительство России утвердило еще в 2014 году

Госведомство уверено, что техзадание и не предусматривало создание государственной информационной системы – изначально имелась в виду лишь разработка единых стандартов, прогнозно-аналитических моделей и сценариев реагирования на чрезвычайные ситуации.

В ответной оценке экспертного заключения указан главный научный результат НИОКР – проект федерального закона, в котором предложены согласованные со всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, входящими в состав межведомственной комиссии, уточненные термины и определения.

В «Ростехе» уточнили изданию, что НЦИ сейчас пытается урегулировать спор в досудебном порядке, после чего вопрос будет рассматриваться в суде.

Что собой представляет «Безопасный город»

Проект, утвержденный правительством в декабре 2014 г., предполагает создание на уровне муниципалитетов ИТ-комплексов управления рисками, которые аккумулируют данные об инцидентах природного, техногенного и социального характера.

В основном, «Безопасный город» ассоциируется с системами видеонаблюдения, но идея заключалась в том, чтобы аппаратно-программный комплекс собирал информацию из разных систем и ведомств, включая записи звонков в экстренные службы, данные спутников, датчиков в промышленности, из системы ЖКХ и др. Подключение к «Безопасному городу» должно сократить количество чрезвычайных ситуаций и число погибших в них людей на 25% к 2030 г. Ежегодный ущерб от чрезвычайных ситуаций должен уменьшиться на 10 млрд руб., считают авторы законопроекта.

К 2020 г. «Безопасный город» был запущен в 12 субъектах России – в совокупности из региональных бюджетов на него потрачено свыше 16 млрд руб. МЧС же оценило проект в сумму свыше 150 млрд руб. Проектом НЦИ по заказу МЧС занимается с октября 2020 г., до этого в регионах за него отвечали разные подрядчики. Из-за хаоса с исполнителями в МЧС жаловались на проблемы с использованием данных, которые собирал аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» – это серьезно влияло на оперативную работу с чрезвычайными ситуациями.

Чтобы интегрировать 12 систем безопасности разных производителей друг с другом и унифицировать подходы к созданию будущих, министерство выступило с идеей создать единые технические и правовые стандарты для аппаратно-программного комплекса. Предстоящие затраты оценили в 97 млрд руб., деньги предлагалось взять из казны муниципалитетов, регионов и федерации.

В феврале 2022 г. Минэкономики заявило о слишком высоких расходах на реализацию проекта по подключению к «Безопасному городу» различных предприятий. Так, на подключение всего одного вокзала к системе видеонаблюдения и внешнему ресурсу обработки информации РЖД придется потратить как минимум 2,5 млн руб., и еще 1,1 млн руб. – на аренду канала связи для этого вокзала. На балансе РЖД сейчас находится около 900 вокзалов.