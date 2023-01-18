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Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора», которая состоится 2 марта.

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора», которая состоится 2 марта.

С докладом выступят:

Николай Ульянов, заместитель председателя правления Россельхозбанка;
Илья Щиров, директор направления автоматизации цифрового взаимодействия с клиентами, Райффайзенбанк;
Геннадий Гребеник, директор по трансформации, АКБ «Фора банк»;
Андрей Лагунов, директор по продуктам и сервисам маркетплейса «Финуслуги», «Московская биржа»;
Тимур Исхаков, технический директор, «Ак Барс Цифровые Технологии»;
представитель компании «Гринатом».

Вопросы к обсуждению:

Российский рынок банковской цифровизации

  • Ключевой тренд 一 замещение западных и американских систем и сервисов.
  • Первоочередная задача 一 обеспечить непрерывность процессов.
  • Информационная безопасность: новые подходы к оценке рисков и выбору решений.
  • Борьба за кадры в области банковской цифровизации: как растут зарплаты?
  • Сжатые сроки для проектов импортозамещения: сколько времени уходит на пилот?

Технологии для банков

Проекты 2022 года в российских банках

  • Проблема выбора: как провести комплексную оценку альтернативных ИТ-решений для замены западных систем?
  • Особенности внедрения решений дружественных стран, в первую очередь китайского ПО.
  • На какое решение заменить западную BI-систему?
  • Как решения для дистанционного присутствия помогают увеличить базу клиентов?
  • Проекты с блокчейн-технологиями 一 их актуальность сегодня.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Наталья Теличева.

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