«Моему офису» не дадут грант на 1,4 млрд руб., чтобы он стал похож на MS Office. Обещаны «альтернативные механизмы поддержки»

Власти отказали разработчику офисного ПО «Мой офис» в выдаче 1,38 млрд руб. в виде грантового финансирования. Вместо этого Правительство прорабатывает альтернативные механизмы поддержки, например преференции на госзакупках и гарантированный спрос на ПО. По мнению экспертов, отказ от прямого финансирования разработчиков и поиск иных способов поддержки обусловлен ограниченностью бюджетных средств.

Гранты не дадут

Как стало известно CNews, российский разработчик «Новые облачные технологии» (бренд «Мой офис») не получит 1,38 млрд руб. в виде грантов на доработку своего офисного ПО. Об этом редакции рассказали представители компании.

Разработчик «Моего офиса» направил три заявки на участие в программах Центра компетенций по развитию общесистемного и прикладного ПО (ЦКР) летом 2022 г. По словам представителя компании, одна из заявок «Реализация трансляции макросов (библиотек макросов) формата Microsoft Office и офисной автоматизации» получила предварительное одобрение экспертов ЦКР. Финального утверждения заявки не было. «Две другие были отправлены на доработку и решения по ним также нет», — отметили в компании.

«На текущий момент в рабочем порядке Минцифры сообщило нам об отказе в выдаче грантов и проработке альтернативных механизмов поддержки российских разработчиков», — рассказали CNews представители в «Моем офисе».

«Центр компетенций действительно рекомендовал проекты “Новых облачных технологий” к поддержке, — рассказали CNews представители Минцифры. — Был выбран не грантовый, а другой эффективный механизм — соглашение с Правительством, которое позволит разработчику участвовать со своими продуктами в закупках госкомпаний без торгов». В министерстве отметили, что в дорожную карту «Новое общесистемное программное обеспечение» включено пять проектов по развитию офисного ПО.

Миллиарды на доработку

О том, что «Новые облачные технологии» запросили из государственной казны больше миллиарда рублей стало известно в декабре 2022 г. Необходимость финансирования доработки обосновывалась тем, что использование Microsoft Office «в условиях кибервойны» угрожает российской экономике.

Российскому разработчику офисного ПО отказали в предоставлении грантов

Тогда «Коммерсант» писал, что из трех заявок была одобрена одна — на разработку переводчика макросов (небольших программ, которые выполняют заданный набор действий в офисном документе) с языка программирования Visual Basic for Applications (VBA) в линейке продуктов Microsoft Office на использующийся в «Моем офисе» язык Lua.

Другие две заявки «Новых облачных технологий» касались добавления в «Мой офис» функций, которые есть в Microsoft Office. Среди них в документе перечислены перемещение мышью диапазона ячеек в таблице, предварительный просмотр результатов импорта, отслеживание изменений в тексте и др.

Кто получит гранты

В июне 2022 г. премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать индустриальные центры компетенций импортозамещения цифровых решений в ключевых отраслях экономики (ИЦК), а также ЦКР.

В рамках выполнения поручения было создано 35 ИЦК и 12 ЦКР. ИЦК занялись замещением зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений, включая программно–аппаратные комплексы, в ключевых отраслях экономики, а ЦКР — развитием общесистемного и прикладного ПО, необходимого для замещения используемых в настоящее время зарубежных аналогов.

В декабре CNews писал о том, что Минцифры одобрило около 70 проектов по созданию ПО, которое заменит иностранные аналоги. Среди разработчиков такого ПО присутствуют VK, «1С», «Лаборатория Касперского», «Ростелеком» и др. Согласно дорожной карте, российские разработчики вложат в создание и доработку своих продуктов более 70 млрд руб. В документе отсутствует информация о сумме господдержки, но отмечается, что за счет государственных грантов должно быть реализовано не менее 90 проектов.

По данным «Коммерсанта», около 80% поданых проектов были отклонены. Такой жесткий отбор связан с тем, что на представленные продукты не нашлось бы заказчика на отечественном рынке, пояснил источник издания. Многие компании также запрашивали поддержку на развитие тех технологий, которые уже есть на рынке.

Замглавы Минцифры Максим Паршин в своем интервью CNews рассказал, что «в случае с общесистемным ПО решили не предоставлять гранты никому». Это решение было обосновано тем, что на российском рынке ЦКР обнаружил несколько решений, успешно конкурирующих друг с другом. Паршин подчеркнул, что в будущем Минцифры начнет отказываться от грантовой меры поддержки. «Возможно, она останется в каких-то исключительных случаях», — сказал он.

Вместо грантов Правительство предлагает компаниям-разработчикам за собственные средства дорабатывать свои продукты под требования основных отраслевых заказчиков. Взамен заказчики при проведении госзакупкок должны выбирать именно эти продукты.

«На отказ или одобрение проектов в рамках ИЦК и ЦКР непосредственно влияет ограниченность бюджетных средств, — рассказала CNews руководитель департамента цифровых решений агентства «Полилог», разработчик POLYCODE, Людмила Богатырева. — В связи с этим, в 2022 году Минцифры активно искало альтернативные способы поддержки участников рынка без прямых бюджетных вливаний».

«Если мы посмотрим на то, как сейчас распределяется финансирование в рамках ИЦК, то увидим, что большая часть проектов на общую сумму более 200 млрд руб. будет реализована именно за счет собственных средств разработчиков», — добавила Богатырева.