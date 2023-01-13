«Росатом» будет скупать российских производителей микроэлектроники и вычислительной техники

«Росатом» присматривается к микроэлектронике

«Росатом» планирует приобрести активы на рынке российской микроэлектроники. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник на рынке.

Для этих целей в принадлежащем госкорпорации научно-производственном объединении «Критические информационные системы» (НПО КИС) в конце 2022 г. был создан департамент слияний и поглощений. Его представители проводят переговоры с разработчиками микроэлектроники, технологическими компаниями и приборостроительными организациями для покупки бизнеса, утверждает источник ресурса.

Об этих планах знает и собеседник издания, близкий к одному из крупных российских системных интеграторов. По его словам, департамент слияний и поглощений НПО КИС возглавила Инна Юмашева. До весны 2022 г. она занимала ту же должность в российском интеграторе «Т1». Источник, близкий к «Росатому» утверждает, что Юмашева занимается покупкой и объединением компаний, но не в рамках «Критических информационных систем».

В «Росатоме» отказались от комментариев «Коммерсанту».

Для чего это «Росатому»

На основе «Критических информационных систем» госкорпорация хочет выстроить «крупный вертикально интегрированный холдинг» для работы на отечественном рынке микроэлектроники, поясняет собеседник издания. Об этом знает и топ-менеджер крупного производителя электроники.

«Росатом» хочет купить бизнес на рынке микроэлектроники

Как рассказал изданию топ-менеджер на рынке полупроводников, план госкорпорации состоит в том, чтобы производители электроники выпускали продукцию под заказ госструктур для работы критической информационной инфраструктуры (КИИ). «По сути, мы наблюдаем, как государство выстраивает новый "Ростех", только уже на базе "Росатома"», — добавляет он.



По словам источника «Коммерсанта», близкого к одному из отечественных дизайн-центров, на переговорах по покупке нового бизнеса дочка «Росатома» называет себя оператором КИИ.

Как рассказал изданию основатель НПЦ «Элвис» Ярослав Петричкович, у госкорпорации достаточно опыта и объема средств для координации работы в этом направлении.

Оператор КИИ

О том, что «Росатом» займется выпуском электроники и электронных компонентов для субъектов КИИ стало известно в октябре 2022 г.

Согласно базе «Контур.фокус», АО «Научно-производственное объединение "Критические информационные системы"» с уставным капиталом в 500 млн руб. было образовано 19 сентября 2022 г. Гендиректором НПО КИС стал Алексей Титаренко. «Росатом» выступает единственным учредителем.

Сообщалось, что «Росатом» займется созданием целой экосистемы решений для субъектов КИИ (от печатных плат до вычислительной техники). Поначалу они будут создаваться для «Росатома», а затем их выведут на рынок.

Напомним, в число субъектов КИИ входят госорганы, госучреждения, российские юрлица или ИП, которым на праве собственности или аренды принадлежат объекты, функционирующие в важнейших сферах экономики. К ним относятся здравоохранение, наука, транспорт, связь, энергетика, банковская сфера и финансовый рынок в целом, топливно-энергетический комплекс, атомная энергетика, оборонная, ракетно-космическая, горнодобывающая, металлургическая и химическая промышленность.