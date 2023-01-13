Власти отказались выделить 22 миллиарда для российской ОС «Аврора»

Минцифры России решило не выделять 22 млрд руб. на развитие отечественной операционной системы «Аврора» на 2023-2024 гг. Деньги должны были пойти на создание приложений для ОС и адаптации под нее мобильных гаджетов, но регулятор решил, что это нецелесообразные траты. Разработчик ОС «Ростелеком» планирует развивать ее на собственные средства.



«Аврора» осталась без госсредств

Выделенный ранее бюджет на развитие отечественной операционной системы «Аврора» исключили из программы цифровизации госсектора. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Согласно ведомственной программе цифровой трансформации Минцифры на 2022-2024 гг., на развитие российской ОС должно было быть выделено 22 млрд руб. Программа опубликована на портале федеральной государственной информационной системы координации информатизации – она появилась там 10 января 2023 г.

Источник издания тем не менее заявляет, что бюджетная статья на «Аврору» была пересмотрена и документ неактуален – достоверная информация содержится на том же портале в ведомственной программе цифровой трансформации Минцифры на 2023-2025 гг. Она была выложена на сайте 21 декабря 2022 г.

Минцифры России также отказалось выделять 7,1 млрд руб. на смартфоны с «Авророй» для чиновников

Еще один собеседник утверждает, что изначально 22 млрд руб. должны были пойти не на саму ОС, а на разработку мобильных сервисов под нее и перестройку устройств партнеров под работу с ней. Речь идет о мобильном антивирусном и офисном программном обеспечении и других сервисах, в том числе, магазине приложений. Иными словами, госсубсидии должны были получить вендоры-партнеры.

В министерстве подтвердили, что в утвержденном бюджете финансироваться ОС «Аврора» не будет – делать это будет разработчик за счет собственных средств. Такое решение логично вписывается в планы Минцифры уходить от прямой господдержки в пользу развития других инструментов финансирования – льготного кредитования и инвестирования, о чем в интервью CNews сообщал замглавы Минцифры Максим Паршин.

Владелец ОС «Ростелеком» информацию подтвердил.

Что известно об «Авроре»

Операционная система «Аврора» разработана на основе ОС Sailfish, созданной выходцами из Nokia, основавшими компанию Jolla. В 2015 г. компании-разработчики Sailfish начал контролировать бизнесмен Григорий Березкин.

Спустя три года мобильный оператор «Ростелеком» выкупил у предпринимателя контрольный пакет в организациях «Открытая мобильная платформа» и «Вортон», владеющих правами на Sailfish, сейчас ему принадлежит по 75% в каждой компании.

Сразу после случился ребрендинг – ОС «Аврору» начали развивать и продвигать как отечественную мобильную операционную систему, которая не зависит от иностранных вендоров ПО. Она получила сертификации ФСБ и ФСТЭК. «Аврора» установлена на отечественных смартфонах и планшетах QTech, «Ф-плюс», «Аквариус», MIG, «Байтэрг», Inoi. Работает она и на новых российских процессорах «Скиф» и «Байкал-М».

В то же время, все эти гаджеты используют, в основном сотрудники госсектора и госкорпораций, на обычного потребителя ОС «Аврора» не ориентирована. Доказывает это и рейтинг популярности мобильных платформ в России: по информации StatCounter за ноябрь 2022 г. россияне предпочитают Android – 72,44% и iOS – 27,25%. Остальные платформы, включая «Аврору», делят 0,31-процентную долю.

Акцент на новый продукт

В середине декабря 2022 г. Минцифры одобрило проект «Ростелекома» в рамках дорожной карты развития «Нового общесистемного ПО» до 2030 г. Стоимость проекта, в рамках которого планируется выпуск партнерами 70 млн мобильных устройств для всех сегментов рынка – порядка 480 млрд руб. до 2030 г. Проект «Ростелекома» вошел в перечень 70 проектов по созданию ПО, которое заменит иностранные аналоги. Власти обещают помочь компаниям обеспечить гарантированный спрос на их продукцию.

В конце 2022 г. также стало известно, что VK и «Яндекс» при участии Сбербанка и «Ростелекома» разработают новую пользовательскую мобильную ОС с поддержкой Android-приложений. Собрать ее должны на основе открытой платформы AOSP.

«Авроре» уже второй раз не дали денег

В сентябре 2022 г. CNews писал о том, что Минцифры России отказалось выделять 7,1 млрд руб. на смартфоны с отечественной ОС «Аврора» для чиновников. Повременить с закупкой решили из-за сложностей с приобретением оборудования и комплектующих для гаджетов.

В министерстве также уточнили, что «госслужащие не испытывают проблем с нехваткой мобильных устройств».

К слову, ранее на эти цели планировали потратить чуть ли не в пять раз больше денег из госказны: изначально до 2024 г. на обеспечение чиновников планшетами на российской «Авроре» из федерального бюджета хотели выделить 30,4 млрд руб. На эти средства планировалось разрабатывать программное обеспечение для мобильных рабочих мест органов госвласти, развивать системный софт «Аврора» и ПО общего назначения под ее управлением.

К 2024 г. должно было быть создано 708 тыс. новых мобильных рабочих мест на базе российской ОС.