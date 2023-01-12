Конференция CNews «Искусственный интеллект 2023» состоится 16 марта

16 марта 2023 г. CNews проведет конференцию «Искусственный интеллект 2023».

16 марта 2023 г. CNews проведет конференцию «Искусственный интеллект 2023».

Аналитики назвали 2022 год переломным для глобального рынка решений в области искусственного интеллекта. Например, об этом говорилось в отчете Стэнфордского университета AI Index 2022. Перелом выразился в сокращении числа игроков при росте инвестиций. Это означает переход от экспериментов к коммерциализации рынка искусственного интеллекта. В цифрах аналитики IDC прогнозируют рост продаж AI-решений примерно на 20% в год, в 2026 году объем рынка достигнет $900 млрд.

Динамика российского рынка ИИ пока повторяет мировую. Его объем по итогам 2022 года оценивался в 550 млрд руб. В 2022 году разрыв связей с мировым научным сообществом негативно скажется на его развитии. С другой стороны, уход западных вендоров освободил пространство для российских поставщиков. Занять ниши могут ИТ-компании и крупный бизнес. Корпорации формируют собственные подразделения data-аналитики и программной разработки. Созданные ими решения с использованием ИИ могут стать флагманами для отраслей.

Российский рынок AI

Российские вендоры занимают ниши, оставленные западными поставщиками.

Информационная безопасность 一 приоритет в применении искусственного интеллекта на российских предприятиях сегодня.

Кадровый дефицит приводит к развитию систем обучения в компаниях.

Частные корпорации развивают собственные подразделения data-аналитики.

Прогнозирование цен, продаж, рисков и угроз, распознавание и синтез речи 一 устоявшиеся направления применения ИИ в России.

Развитие IoT-платформ как базового элемента для применения ИИ в промышленности.

ИИ требует больших вычислительных мощностей, дефицит которых ожидается в ближайшее время.

Проблемы моделирования

Разрыв связей с мировым научным сообществом ведет к торможению в области научного моделирования.

Этичность искусственного интеллекта должна учитываться на уровне моделирования.

Необходимо обеспечить прозрачность принятия решений с помощью ИИ, даже в ущерб быстродействию.

Создание систем управления сложными бизнес-процессами в режиме реального времени.

Кому нужны метавселенные, что они могут дать корпорациям?

Необходима постоянная коррекция моделей в зависимости от внешних изменений.

Как компании применяют искусственный интеллект

Интернет-поиск потенциальных клиентов в b2b.

Увеличение продаж: кому и какие дополнительные товары и услуги предложить.

Оптимизация работы промышленного оборудования.

Цифровое проектирование и моделирование процессов.

Компьютерное зрение для повышения безопасности на производстве.

Логистика 一 проверенный сегмент для эффективного применения ИИ.

С докладами выступят:

Николай Галкин, ICT Director, Russia Tablogix;

Сергей Алешкин, Head of Data Science, «Согаз»;

Роман Агашин, начальник Октябрьской дирекции по управлению терминально-складским комплексом – структурного подразделения Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД»;

Сергей Серов, начальник Управления бигдата и машинного обучения, банк «Хоум Кредит»;

Илья Щиров, исполнительный вице-президент, руководитель развития чат-канала и чат-ботов, Райффайзенбанк;

Михаил Граденко, руководитель отдела Data Science, «Новолипецкий металлургический комбинат»;

Алена Капустина, старший бизнес-аналитик, «Новолипецкий металлургический комбинат»;

Олег Савин, бизнес-аналитик, Unilever.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 20000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.