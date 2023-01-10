CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Импортонезависимость Конференции
|

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2023» состоится 7 марта

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровое здравоохранение 2023» 7 марта.

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровое здравоохранение 2023» 7 марта.

Подать заявку на участие:

Основные вопросы конференции:

Проблемы и тенденции российского рынка

  • Низкое число отечественных наработок в сфере медицинской аналитики.
  • Низкая скорость интернета для телемедицины.
  • Высокотехнологичное зарубежное оборудование не имеет российских аналогов.
  • Появление новых цифровых сервисов здравоохранения.
  • Что дает единый цифровой контур в здравоохранении.
  • Самый востребованный сервис 一 «Запись к врачу».

Востребованные в здравоохранении технологии

Проекты и поиск решения проблем

  • Когда импортозамещение невозможно 一 как поддерживать работу высокотехнологичного оборудования после ухода вендоров.
  • Как изменится финансирование цифровизации в государственном здравоохранении?
  • Какие программы используются в управлении частными медицинскими клиниками?
  • Как расставить приоритеты при цифровизации процессов медицинских учреждений?
  • Что дает дистанционный мониторинг здоровья?
  • Как заместить ИТ-инфраструктуру?

Среди спикеров конференции:

Илья Тыров, заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы;
Алексей Ефёров, директор по информационным технологиям, «Аптечная сеть 36,6»;
Кирилл Хромов, управляющий директор, «Первый электронный рецепт»;
Егор Сафрыгин, директор по цифровой трансформации, «Европейский медицинский центр»;
Эдуард Мураховский, директор департамента проектного управления, «Фармимэкс»;
Павел Соколов, директор департамента информационных сервисов, Biocad;
Алексей Рыжий, директор по информационным технологиям, «Нанолек»;
Виктор Волков, директор департамента логистики и закупок, «Генериум»;
Андрей Фишер, начальник отдела ИТ, ФГБУЗ Центр крови ФМБА России;
Николай Анкудинов, руководитель Акушерского дистанционного консультативного центра, ГБУЗ СО «ЕКПЦ».

Актуальный список спикеров мероприятия выложен по ссылке.
Список участников обновляется по ссылке.

Информация о прошедшей конференции доступна по ссылке.
Целевую аудиторию прошедшей конференции можно найти по ссылке

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Северокорейские похитители криптовалют за год украли больше, чем за четыре года до этого

Тысячи серверов Citrix остаются уязвимыми перед критическими «дырами», хотя для них давно есть патчи.

Телефонных спамеров накажут колоссальным штрафом за 5 миллиардов звонков

Россия испытывает новейшие средства борьбы с беспилотниками

Регионы России получат миллиарды на создание технопарков

Минцифры заплатит «белым» хакерам за обнаружение уязвимостей в госинформсистемах

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Умные телевизоры с диагональю 43 дюйма: выбор ZOOM

Лучшие бензиновые снегоуборщики: хиты продаж

Следим за детьми: лучшие приложения для родительского контроля для смартфонов

Показать еще

Наука

Самые интересные космические события 2022 года

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака
Показать еще
CNEWS TV
«Геоинтеллект» – платформа для геоаналитики
Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли...
CNews FORUM: Экономика России устояла — цифровое развитие продолжается...
CNews FORUM 2022 в эфире телеканала «Россия-24»