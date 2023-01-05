Россия испытывает новейшие средства борьбы с беспилотниками

«Ростех» сообщил об испытаниях новых средств авиационной и наземной борьбы с беспилотниками. Их серийный выпуск запланирован через пару месяцев. Сейчас в арсенале госкорпорации есть комплексы противодействия беспилотным летательным аппаратам, которые могут применяться для защиты объектов критической инфраструктуры от несанкционированных полетов и для подавления каналов связи, управления и навигации беспилотников.



Борьба с БПЛА

«Ростех» анонсировал серийное производство принципиально нового поколения авиационных и наземных средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом госкорпорация сообщила у себя в Telegram-канале 4 января 2022 г.

Также «Ростех» начнет производить и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Испытания новых устройств планируется завершить через один-два месяца (примерно до начала марта 2023 г.) и затем приступить к их серийному производству.

Сейчас госкорпорация производит средства радиоэлектронной борьбы наземного, воздушного и морского базирования, средства государственного опознавания, измерительную аппаратуру специального назначения и др., говорится в сообщении «Ростеха».

«Купол» и «Пищаль-про»

В арсенале госкорпорации есть комплексы противодействия беспилотным летательным аппаратам «Купол» и «Пищаль-про». Их «Ростех» представил иностранным заказчикам в июле 2022 г.

Комплексы могут применяться для защиты объектов критической инфраструктуры от несанкционированных полетов БПЛА, в том числе от роя дронов, используемых для сбора и обмена разведывательной информацией или ударного действия.

«Ростех» тестирует новые средства противодействия БПЛА

Мобильный комплекс «Купол» позволяет мгновенно создавать «непроницаемую» для беспилотников защитную полусферу радиоподавления радиусом не менее двух км одновременно в десяти частотных диапазонах. Это обеспечивает эффективное противодействие нарушителю вне зависимости от количества и направлений полета БПЛА, уточнялось в сообщении «Ростеха».

Переносной комплекс «Пищаль-про» предназначен для подавления каналов связи, управления и навигации беспилотников. Изделие может быть использовано для нейтрализации средств тактической разведки и РЭБ на базе БПЛА, а также средств доставки взрывчатых и запрещенных веществ на защищаемые объекты.

ПО для борьбы с БПЛА

Помимо специальных устройств борьбы с дронами госкорпорация в октябре 2022 г. разработала самообучающееся программное решение, которое сможет выявлять подозрительные объекты, запоминать их и впоследствии идентифицировать новые цели, сравнивая их с уже «знакомыми» образами.

Алгоритм может использоваться в составе оптических систем дронов для обнаружения мин и неразорвавшихся боеприпасов. Об этом сообщалось на официальной странице «Ростеха».

«Ростех» хочет трудоустроить тысячи ИТ-специалистов



В августе 2022 г. госкорпорация рассказала CNews о планах нанять тысячи ИТ-специалистов по разным направлениям. «Ростех» в поиске программистов, системных администраторов, «безопасников», инженеров-схемотехников и системных аналитиков. Корпорация способна трудоустроить 2500 ИТ-кадров в год, и это количество ежегодно растет.

Также в перечне присутствуют специалисты по информационным системам, инженеры-электроники, администраторы баз данных и консультанты по информационным системам. К ним присоединяются руководители ИТ-проектов, инженеры-конструкторы, архитекторы информационных систем и менеджеры поддержки систем документооборота.