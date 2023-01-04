Регионы России получат миллиарды на создание технопарков

Миллиарды на технопарки

Минпромторг предоставит пяти российским регионам субсидии на создание и развитие инфраструктуры технопарков в сфере электронной промышленности. Об этом CNews сообщили представители министерства.

Общая сумма субсидии на проект составит 2,57 млрд руб. в период с 2023 по 2025 гг. Построенные на бюджетные деньги технопарки будут производить не менее 15 видов электронной продукции и создадут более 1,6 тыс. рабочих мест к 2030 г.

«Это первая и единственная на сегодня специализированная отраслевая мера поддержки технопарков, — отметил заместитель министра промышленности и торговли Алексей Беспрозванных. — Мы запустили ее с учетом потребности предприятий электронной отрасли в технологической инфраструктуре».

В рамках конкурсного отбора было представлено семь проектов технопарков из шести регионов страны. По итогам рассмотрения были одобрены пять заявок из Владимирской, Ульяновской, Нижегородской областей, а также республик Башкортостан и Татарстан.

Промышленные парки и технопарки — это площадки для реализации производственных, высокотехнологичных, научно-технических проектов и разработок. На их территории создаются условия для быстрого запуска производства, тестирования новых технологий и выведения товара на рынок.

Создание и оснащение оборудованием

Механизм предполагает поддержку на всех этапах жизненного цикла создания тенопарков: проектирования, строительства зданий для размещения резидентов, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, а также оснащения объектов технологической инфраструктуры технопарка необходимым оборудованием.

Регионы получат миллиарды на развитие технопарков

На софинансирование затрат на проектирование, строительство и оснащение промышленного технопарка необходимым оборудованием в рамках господдержки из федерального бюджета выделяется до 900 млн руб. (до 300 млн руб. ежегодно в течение трех лет).

По словам Беспрозванных, на создание и развитие технопарков из бюджета будет выделено 5,7 млрд руб. на период 2023-2025 гг. «Это позволит поддержать не менее восьми-десяти проектов по созданию новых и развитию действующих технопарков», — отметил он.

Поддержка технопарков

О планах поддержать технопарки CNews писал в сентябре 2022 г. Тогда Правительство утвердило правила предоставления субсидии на их развитие.

Субсидии будут выделяться в рамках госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности». Об этом говорится в постановлении Правительства от 19 сентября 2022 г. №1659, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным. На сайте Правительства сообщалось, что общий объем финансирования в 2023–2025 гг. составит 7,2 млрд руб. Средства направят регионам. CNews ожидает от Минпромторга уточнений по выделенной сумме субсидий, т. к. замминистра сообщил о 5,7 млрд руб., которые будут предоставлены за тот же период.

Согласно правилам, заявки на субсидию принимаются от технопарков, у которых на территории России находится не менее трех предприятий в сфере электронной промышленности. Среди требований и наличие у технопарков заключенных договоров с управляющими компаниями или потенциальными резидентами в сфере электроники.