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Приложения «Госуслуг» под Android необходимо срочно обновить

Владельцам смартфонов на Android необходимо срочно обновить приложения «Госуслуги» и «Госуслуги авто». Старая их версия прекратит работать уже сегодня, 27 декабря 2022 г.

Обновление приложений

Минцифры предупредило, что старые версии мобильных приложений «Госуслуги» и «Госуслуги авто» перестанут работать с 27 декабря 2022 г. Речь идет только о версиях для ОС Android.

Для того, чтобы продолжить пользоваться ими, необходимо приложения обновить. В ведомстве подчеркивают, что это позволит сохранить безопасность передаваемых данных.

Другим выходом из ситуации может стать автоматическое обновление приложений, которое можно включить на устройстве.

Без скидки

Еще одним изменением для пользователей портала станет то, что с 1 января 2023 г. в России перестанет действовать 30-процентная скидка на оплату госпошлин через «Госуслуги».

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Приложения госуслуг необходимо обновить на Android

С января 2017 г. эта услуга исправно работала. Любой россиянин, желавший, к примеру, заплатить через «Госуслуги» за регистрацию автомобиля, бракосочетание, получение загранпаспорта и т. д., мог получить 30-процентную скидку.

Поэтому с Нового года разницы в оплате госпошлины на портале и «на месте» в отделе ГИБДД, например для замены водительских прав, не будет.

Единые правила интерфейса

В конце сентября 2022 г. власти утвердили рекомендации по проектированию интерфейсов онлайн-инструментов на портале «Госуслуги» и систем управления для государственных сервисов. В двух новых стандартах определены правила дизайна удобных онлайн-сервисов, начиная с редакционной политики и заканчивая иллюстрированием.

Рекомендации разрабатывались под руководством Минцифры с участием команд «Гостеха» и «РТ лабс».

Без WhatsApp

Быть внимательнее стоит и владельцам Android-смартфонов и iPhone. С 31 декабря 2022 г. разработчики WhatsApp, самого популярного мессенджера в мире с более чем двухмиллиардной базой пользователей, готовятся отключить поддержку около полусотни старых моделей смартфонов.

Прекращение поддержки в данном случае означает, что пользоваться WhatsApp на всех смартфонах, попавших в список, будет нельзя ни при каких условиях — не получится даже авторизоваться в имеющемся аккаунте или создать новый.

В списке есть смартфоны Huawei, Samsung (даже флагманские), LG, Sony и других брендов, а также сразу два iPhone. Количество пострадавших пользователей может исчисляться миллионами. Единственный выход из этой ситуации – отказаться от использования древних мобильников и перейти на современные модели.

Кристина Холупова

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