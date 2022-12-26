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Первый белорусский ноутбук внезапно исчез из продаж почти сразу после их начала

Первый в истории Белоруссии ноутбук исчез из продаж через два дня после открытия магазина. Торговая точка располагалась в Минске, в одном из ТРЦ. Представители центра не смогли рассказать, по какой причине точка закрылась. Однако отметили, что больше ее открывать в этом центре не планируют. Лэптопы были представлены президентом Белоруссии Александром Лукашенко 1 сентября 2022 г.

Необъяснимо, но факт

Единственная торговая точка белорусских ноутбуков исчезла спустя два дня после начала продаж. На это первым обратило внимание местное издание Sputnik.

«Островок» с ноутбуками H-book MAK4 располагался в торгово-развлекательном центре Galleria в Минске. Представители ТРЦ рассказали ресурсу, что точка съехала. «У нас их точно уже не будет, — добавили там. — Остальное не знаем».

Старт продаж ноутбука состоялся 22 декабря 2022 г. А 25 декабря площадка с лэптопами исчезла. Отметим, это первый отечественный ноутбук в истории Белоруссии.

Технические характеристики

Ноутбук H-book MAK4 не является полностью белорусским как минимум из-за наличия внутри него исконно американских процессоров. Аппаратная платформа лэптопа — это процессоры Intel Core 11 поколения. Ноутбук получил три процессора на выбор (Core i3-1115G4, i5-1155G7 и i7-1195G7). В качестве ОС используется Windows 11.

Ноутбук производят на минском заводе МПОВТ, входящем в холдинг «Горизонт». Старые цеха модернизировали под производство современной компьютерной техники — ноутбуков и мониторов, отмечает издание.

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Первый белорусский ноутбук исчез с полок спустя два дня после начала продаж

Как ранее говорил гендиректор холдинга «Горизонт» Юрия Предко, ноутбук способен тягаться с техникой мировых брендов. Какие именно вендоры имелись в виду в данном случае, Предко уточнять не стал. «Это отечественная разработка, созданная на основе передового опыта и технологий», — добавил он.

Как сообщал CNews, премьера ноутбука H-book MAK4 состоялась 1 сентября 2022 г. Широкой публике его продемонстрировал лично президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По словам разработчиков, в ноутбуке на момент презентации использовалось 12% белорусских компонентов. Этот показатель планировали к концу 2022 г. увеличить до 35%. В него также намеревались установить белорусскую операционную систему.

Цена устройства

По словам разработчиков, в базовой комплектации ноутбук оценивался приблизительно в 1,3 тыс. белорусских руб. Это около 35,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 26 декабря 2022 г.

По задумке авторов, продаваться ноутбук должен не только в Белоруссии. Приобрести его смогут также и россияне. Но даты релиза не раскрывались.

Кристина Холупова

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