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Власти одобрили проекты VK, «1С» и «Ростелекома» для замещения иностранных софтверных решений

Правительство одобрило десятки проектов по созданию софта, который заменит зарубежные аналоги на российском рынке. Среди разработчиков такого ПО присутствуют VK, «1С», «Лаборатория Касперского», «Ростелеком» и др. Компании вложат в развитие своих продуктов около 70 млрд руб. Власти же создадут гарантированный спрос на них, но реализация проектов может привести к появлению на российском рынке монополистов, опасаются на ИТ-рынке.

Новая «дорожная карта»

Минцифры одобрило около 70 проектов по созданию ПО, которое заменит иностранные аналоги. Власти помогут отечественным компаниям обеспечить гарантированный спрос на их продукцию, пишет «Коммерсант» со ссылкой на дорожную карту развития «Нового общесистемного ПО» до 2030 г. Документ был утвержден Правительством 16 декабря 2022 г.

В список одобренных проектов попали пять инициатив «Ростелекома». Среди них — видеосервис Wink. Как отмечает издание, оператор запрашивал на его доработку 1,16 млрд руб. кредитных средств. VK власти одобрили проект создания отечественного игрового движка. В сентябре 2022 г. компания запрашивала у Минцифры на эти цели 3 млрд руб. В ноябре «Коммерсант» писал, что VK собирается потратить 2,8 млрд руб. из собственных средств.

Согласно дорожной карте, российские разработчики вложат в создание и доработку своих продуктов более 70 млрд руб. В документе отсутствует информация о сумме господдержки, но отмечается, что за счет государственных грантов должно быть реализовано не менее 90 проектов.

При этом около 80% поданных проектов были отклонены. Такой жесткий отбор связан с тем, что на представленные продукты не нашлось бы заказчика на отечественном рынке, пояснил источник издания на ИТ-рынке. Многие компании также запрашивали поддержку на развитие тех технологий, которые уже есть на рынке, например, ВКС.

Развитие общесистемного ПО

Ответственными за исполнение программы развития «Нового общесистемного ПО» назначены вице-премьер Дмитрий Чернышенко, Минцифры, Минэкономики и др., пишет издание.

Сама «дорожная карта» была написана на основе другой карты — «Новые коммуникационные интернет-технологии». Документ был разработан в августе 2022 г. «Ростелекомом» и направлен на создание условий для разработки и развития востребованных отечественных коммуникационных, досуговых и игровых сервисов, а также технологий, решений и продуктов, обеспечивающих их развитие.

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Отечественный рынок к 2030 г. на 71% займет российское общесистемное ПО

Вместе с VK и «Ростелекомом» в реализации новой дорожной карты будут задействованы «», «Лаборатория Касперского» и Центр компетенций по импортозамещению ИКТ. К одобренным 70 проектам могут добавиться и другие, рассказали «Коммерсанту» представители аппарата Дмитрия Чернышенко. Там подчеркнули, что объем бюджетных средств, который будет выделен на финансирование карты, пока уточняются.

В документе также говорится о создании в России отраслевого венчурного фонда, капитал которого к 2030 г. должен достигнуть около 30 млрд руб. Ответственными за этот проект назначены Минцифры и Фонд развития интернет-инициатив. На управление таким фондом им выделят из бюджета 600 млн руб. в период с 2024 г. по 2030 г.

Эффект «дорожной карты»

Согласно дорожной карте развития «Нового общесистемного ПО», к 2030 г. 71% отечественного рынка общесистемного и прикладного ПО займут российские игроки. Ожидаемая выручка от проектов составит 211 млрд руб., а аудитория российских соцсетей и мессенджеров достигнет 120 млн пользователей. Аудитория, например, «Вконтакте» по итогам III квартала 2022 г. составляла 76,9 млн человек, «Одноклассников» — 37 млн человек, приводит данные «Коммерсант».

По итогам мероприятий по реализации карты в стране могут появиться монополисты в ряде сегментов продуктов и сервисов, предупреждает собеседник издания. Еще одной угрозой для российских разработчиков может стать то, что иностранные санкции будут ослаблены и компании станут вновь закупать их софт, лишив наши компании заказов.

Новый механизм поддержки

В декабре 2022 г. CNews писал о том, что Минцифры готовит новую инициативу поддержки российских разработчиков ПО. Она заключается в поиске якорных заказчиков, которые обеспечат им гарантированный спрос на их софт, в том числе еще не разработанный.

Собеседники «Коммерсанта» объяснили появление нового механизма поддержки разработчиков ПО за счет якорных заказчиков возможной нехваткой в бюджете денег на гранты, чтобы обеспечить разработку и развитие всех проектов.

Кристина Холупова

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