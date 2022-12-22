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Генпрокуратура со второй попытки ищет кому заплатить полмиллиарда за перевод своих систем на «1С»

Генеральная прокуратура ищет подрядчика сразу по двум тендерам для перевода своих внутренних систем бухгалтерского и кадрового учета на «1С». Надзорный орган готов заплатить за эти работы более полумиллиарда руб. Генпрокуратура уже пыталась несколько месяцев назад начать эти работы, однако исполнителя тогда не нашлось. Сейчас заказчик готов заплатить меньше.

Полмиллиарда на миграцию

Как выяснил CNews, Генеральная прокуратура потратит более полумиллиарда руб. на замещение иностранных и российских решений на ПО «1С». Информацию об этом можно обнаружить на портале госзакупок.

Для доработки и модернизации своих внутренних систем Генпрокуратура разместила два тендера 21 декабря в формате открытого конкурса. Заявки на них принимаются до 16 января. Итоги будут подведены 17 января. Максимальная цена контракта по двум тендерам может составить 530,3 млн руб. (по одному цена – 399,3 млн руб. и по второму – 131 млн руб.).

В рамках первого, более крупного тендера, должен быть создан комплекс финансово-хозяйственной деятельности на базе «». Работы по второму тендеру включают в себя модернизацию автоматизированного комплекса управления кадровым обеспечением.

Подробнее о тендерах

Согласно техзаданию, в рамках крупного тендера (за 399,3 млн руб.) исполнитель должен доработать типовые программы «1С: Предприятие» и создать комплекс автоматизированных информационных систем финансово-хозяйственной деятельности (КАИС ФХД).

Комплекс предназначен для создания единого информационного пространства, в котором будут отражены все операции финансово-хозяйственной деятельности Генпрокуратуры (ведение бюджетного и бухгалтерского учета, расчет заработной платы, ведение штатного расписания и электронного документооборота и пр.). Системой будут пользоваться сотрудники организаций прокуратуры, в том числе военных прокуратур по всей России.

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Генпрокуратура основательно переходит на «1С»

По результатам работ все организации надзорного органа перейдут к ведению бухучета в КАИС ФХД на базе «1С: Предприятие 8». В техзадании подчеркивается, что процент использования «1С:Предприятия» при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности достигнет 100. Работы должны быть выполнены до 31 мая 2024 г.

Сейчас система прокуратуры, которая используется для финансово-хозяйственной деятельности, функционирует на базе платформы «Парус Бюджет 8». При этом в Главной военной прокуратуре и в подведомственных ей организациях используется «1С:Предприятие 8».

«Для стабильной работы программных продуктов используется СУБД Oracle Database Standard Edition», отмечается в тендерной документации.

Отказ от иностранного ПО

В рамках второго тендера Генпрокуратуры (максимальная стоимость контракта 131 млн руб.) исполнитель должен будет выполнить работы по модернизации автоматизированного информационного комплекса учета кадров и кадрового делопроизводства органов прокуратуры (АИК «Кадры-ОП») также на базе платформы «1С: Предприятие».

Как следует из ТЗ, в АИК используется проприетарное ПО иностранных производителей, делающего данный программный комплекс зависимым от них как в серверной, так и в клиентской части. В тексте нет указаний на конкретных зарубежных вендоров. Работы должны быть выполнены до 25 декабря 2023 г.

Эта система используется органами прокуратуры по всей России для ведения кадрового учета (командировки, табель учета рабочего времени, генерация кадровых приказов и т.д.). АИК находится под управлением ОС семейства Linux и СУБД PostgreSQL.

Не с первой попытки

В августе 2022 г. CNews писал о намерении Генпрокуратуры перевести свою бухгалтерию с «Паруса» на «1С». Однако тогда на конкурс не было подано ни одной заявки. В декабре надзорный орган перезапустил этот тендер.

Максимальная цена контракта в августовском тендере могла составить 399,7 млн руб., что на 435,4 тыс. менее, чем Генпрокуратура предлагает сейчас. CNews ожидает от надзорного органа пояснений относительно изменений в условиях и задачах нового и старого тендера, а также изменившейся цены.

Кристина Холупова

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