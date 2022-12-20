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Власти готовятся разрешить «Сбермаркету», Ozon и Wildberries продавать алкоголь через интернет

Маркетплейсы России могут включить в эксперимент по онлайн-продаже вин. Изначально его хотели провести только на площадках «Почты России». Власти и эксперты опасаются, что горячительные напитки в интернете смогут покупать несовершеннолетние. Представители онлайн-ритейлеров уверяют, что смогут контролировать продажи по возрасту.

Алкогольный эксперимент

Эксперимент по дистанционной торговле российскими винами могут расширить на маркетплейсы. Как пишут «Ведомости», этот вопрос обсуждался на совещании у помощника Президента России Максима Орешкина.

Как отмечает издание, помимо онлайн-платформ чиновники решили «проработать целесообразность привлечения к эксперименту» и торговые дома производителей отечественных вин.

Под маркетплейсами принято подразумевать онлайн-площадки, где различные предприниматели могут размещать свои товары. В России к крупнейшим маркетплейсам относятся Wildberries, Ozon, «Яндекс.маркет», «Сбермаркет», Lamoda.

Что за эксперимент

На данный момент онлайн-продажа алкоголя в России запрещена законом. Однако последние несколько лет такая возможность обсуждается властями.

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Алкоголь могут начать продавать на меркетплейсах. Власти включат их в эксперимент

Весной 2021 г. «эксперимент с прямыми поставками российского вина от изготовителей до потребителей» поручил провести Президент России Владимир Путин. Одним из условий тогда были названы жесткие сроки доставки — не менее 24 часов с момента заказа.

После этого Минфин подготовил законопроект, который регламентирует эксперимент по продаже алкоголя онлайн. Он будет проведен с 1 ноября 2023 г. до 31 июля 2026 г. в Москве и Подмосковье. В качестве платформы для эксперимента были предложены мощности «Почты России».

Власти думают о расширении опыта

Основная сложность заключается в подтверждении возраста покупателя. По мнению собеседника «Ведомостей» из Минфина, на первом этапе эксперимента «необходимо обеспечить эффективное администрирование возрастных и временных ограничений на розничную продажу алкоголя в новом онлайн-формате». Эту функцию должна взять на себя «Почта России». Увеличение каналов продаж, по мнению представителя ведомства, логичнее будет рассматривать уже в ходе проведения эксперимента.

Аналогичное мнение высказал и представитель Минпромторга, добавив, что легальные продажи алкогольной продукции дистанционным способом должны сократить оборот контрафактных алкогольных напитков в интернете.

Как отмечает член комитета по экономической политике Госдумы Сергей Алтухов, логистические возможности маркетплейсов гораздо выше, чем у отечественной почты. Было бы правильным использовать эти ресурсы для сотрудничества. При этом, как отмечает депутат, необходимо создать правовое поле для такой торговли спиртным, и в первую очередь «категорически исключить продажу алкоголя несовершеннолетним».

Маркетплейсы уже готовы

Напомним, еще в марте 2022 г. онлайн-ритейлеры Ozon, Wildberries и «Яндекс.маркет» просили премьер-министра Михаила Мишустина отменить ограничения на онлайн-торговлю рецептурными лекарствами и алкогольной продукцией.

Сейчас в Ozon позитивно отнеслись к расширению участников эксперимента по онлайн-продаже вина. Это, по мнению представителей компании, поддержит отечественное виноделие. Как отмечается, маркетплейс участвует в обсуждениях этого вопроса.

Платформа «Сбермаркет» также сообщила, что готова стать площадкой для эксперимента, и предложила свои компетенции в сфере логистики и ИТ-решений.

«С помощью наших технологий можно на 100% контролировать цепочку продаж, проверять возраст покупателя и тем самым исключить покупку алкоголя несовершеннолетними, регулировать время продажи алкоголя, — заявил GR-директор “Сбермаркета” Павел Глухов. — Кроме этого, наш сервис имеет самую широкую региональную представленность и дает возможность расширить географию эксперимента».

Эксперты тоже непротив

Как отметил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз, Россия остается единственной страной в Европе, в которой алкоголь не продается онлайн.

По мнению аналитика, чем больше компаний будет участвовать в эксперименте, тем лучше. Поэтому, как отмечает Дробиз, следует задействовать не только маркетплейсы, но и представителей продуктового ритейла, у которых есть сервисы онлайн-доставки. Возраст получателя достаточно проверять при выдаче товара, считает эксперт.

Юлия Божко

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