Поставщика техники для МВД посадили за попытку продать нероссийские ПК на миллиард

Суд приговорил к 3,5 годам колонии и штрафу в размере 500 тыс. руб. экс-гендиректора ИТ-компании, которая пыталась поставить МВД десятки тысяч ПК псевдороссийского происхождения более чем на миллиард. Это технику министерство не приняло и обратилось в суд.

Тюремное заключение за поставку ПК

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии общего режима поставщика ПК для нужд МВД. Осужденному также назначен штраф в размере 500 тыс. руб. Об этом пишет «Коммерсант».

К тюремному сроку был приговорен единственный учредитель и экс-гендиректор несостоявшегося поставщика МВД — ООО «123 солюшнс» — Григорий Блажко. Он был признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание за такое преступление может достигать заключения на 10 лет.

Напомним, о возбуждении этого дела CNews стало известно в начале ноября 2021 г.

Суть дела

По данным следствия, компания Блажко победила в аукционе на поставку 30,3 тыс. ПК для нужд МВД. Соответствующий тендер был опубликован 20 марта 2020 г. с начальной максимальной ценой контракта в 1,12 млрд руб. Сроки подведения итогов несколько раз сдвигались, в том числе из-за жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) компаний «Тегрус» (структура «Мерлиона»), «Депо» и «Аквариус».

Согласно условиям контракта, победитель должен был поставить министерству технику российского происхождения. На старте закупки МВД даже допустило использование в них отечественных микропроцессоров, но по ходу тендера стало понятно, что «Эльбрусы» и «Байкалы» будущий поставщик использовать в ПК не сможет.

Суд приговорил к заключению гендиректора ИТ-компании, пытавшейся поставить МВД ПК не из реестра Минпромторга

В итоге «123 солюшнс» попыталась передать в МВД компьютеры российской марки RDW, которые для госорганов в полной мере российскими не являются — их нет в реестре отечественной радиоэлектронной продукции при Минпромторге. Это и стало причиной отказа министерства принимать технику, в следствие чего контракт был расторгнут.

Псевдороссийские ПК и приговор

Решение о расторжении контракта поставщик успешно оспорил в Арбитражном суде Москвы в декабре 2020 г. Тогда суд обязал МВД принять отвергнутый товар. Из материалов разбирательства следовало, что ранее при передаче ПК в министерство в качестве документа, подтверждающего страну его происхождения, компания предоставила МВД сертификат соответствия (серия RU № 0165013). По мнению суда на тот момент, отсутствие товара в реестре не опровергает его российского происхождения.

Такие сертификаты выдавались различными уполномоченными организациями и определяли соответствие продукции тем или иным требованиям технических регламентов, документам по стандартизации или условиям договоров. Ранее эта сфера была охвачена институтом ГОСТов.

В то же время, как показывает практика мониторинга CNews ИТ-госзакупок, в части «железа» все госорганы считают единственно законным методом подтверждения российского происхождения продукции именно указание на факт его присутствия в реестре Минпромторга. Поэтому МВД обратилось в СКР по Центральному округу Москвы для возбуждения уголовного дела по факту поставки товара, не соответствующего условиям контракта.

«Предварительным расследованием установлено, что Блажко Г. М., являясь единственным учредителем ООО "123 Солюшнс", совместно с неустановленными должностными лицами Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД, не позднее 26 июня 2020 г., с целью хищения денежных средств, достоверно зная, что поставляемая продукция не входит в реестр российской радиоэлектронной продукции, в связи с чем цена государственного контракта должна быть снижена на 15%, сокрыли данный факт, вследствие чего 24 июля 2020 г. заключен государственный контракт с МВД на поставку компьютеров, — говорится в опубликованном постановлении суда от 20 апреля 2022 г. — После чего Блажко Г. М. и неустановленные лица в период с 24 июля 2020 г. по 20 октября 2020 г. обеспечили поставку в МВД компьютеров, не отвечающих требованиям контракта, однако, довести свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств до конца не смогли, так как поставленное оборудование не было принято должностными лицами ДТ МВД».

Григорий Блажко не признал своей вины и сторона защиты просила его оправдать. Суд пришел к выводу, что подсудимый намеревался поставить в МВД технику, не соответствующую требованиям контракта и признал его виновным. Защита намерена обжаловать приговор.