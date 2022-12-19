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Разорившийся в считанные дни криптовалютный миллиардер спровоцировал ужесточение мирового законодательства

По итогам катастрофы криптобиржи FTX все больше раздается голосов, призывающих к усилению контроля над отраслью. И, скорее всего, этого избежать не удастся.

Давайте поговорим серьезно

Глава Федерального управления финансового надзора ФРГ заявил, что рынок криптовалют нуждается в жестком регулировании в силу растущего взаимопроникновения с традиционным финансовым сектором. По мнению Марка Брансона (Mark Branson), главы Управления, отстраненный подход к криптовалютам — «пусть отрасль растет как игровая площадка для взрослых» — был в корне неверным с самого начала.

«Пришла пора серьезно взяться за регулирование криптовалют», — заявил Брансон журналистам, добавив, что единые стандарты такого регулирования необходимо принимать во всем мире. На данный момент их не существует, а региональные подходы к регулированию, если они и приняты, работают кое-как.

Широко распространена точка зрения, что следствием недостаточного регулирования оказываются ситуации, подобные той, что сложилась вокруг криптобиржи FTX, принадлежавшей Сэм Бэнкману-Фриду (Sam Bankman-Fried). Тотальный крах этой биржи привел к катастрофическим потерям для всех причастных.

Крах махинатора

Состояние самого Бэнкмана-Фрида, оценивавшееся в $16 млрд, обнулилось в считанные дни. Назначенные управляющие обнаружили, что внутренние механизмы работы FTX не выдерживали никакой критики. Бэнкман-Фрид был на этой неделе арестован на Багамских островах: власти США предъявили ему обвинения в мошенничестве и будут добиваться его экстрадиции.

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«Мы утверждаем, что Сэм Бэнкман-Фрид построил карточный домик на основе лжи, заявляя инвесторам, что это самое безопасное здание в мире криптовалют», — заявил председатель Комиссии по биржам и ценным бумагам Гэри Генслер (Gary Gensler). В Комиссии уверены, что Бэнкман-Фрид сознательно ввел инвесторов в заблуждение. Сам бывший глава FTX всеми силами пытается избежать отправки в США, понимая, что ничего хорошего его там не ждет.

Что касается Марка Брансона, то он и ранее скептично высказывался в отношении криптовалют: в ноябре 2022 г. он заявил, что далеко не все криптовалютные модели можно назвать «серьезными», и что «волны инноваций в их нынешнем виде часто приносят с собой массу любителей дармовщины и жуликов».

Гармонизация регулирования

Евросоюз уже в течение некоторого времени работает над законопроектом MiCA — MarketsinCryptoAssets (закон о рынках в сфере криптоактивов), и в июле 2022 г. был достигнут принципиальный консенсус о его содержании. Закон должен вступить в силу в 2023 г. Его задача — гармонизировать принципы регулирования криптовалют и смежной деятельности на уровне всего ЕС.

Однако потребуется еще минимум год, чтобы распространить его действие на все 27 стран — участников альянса.

Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард (Christine Madeleine Odette Lagarde) уже высказывалась в пользу дополнительного расширения законопроекта, вплоть до разработки новой версии.

«Современный подход к регулированию финансовой сферы возник не на пустом месте: действующие законы появились во многом как реакция на многочисленные случаи злоупотреблений, мошенничества, сговоров, махинаций и манипуляций, — говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — Если предполагается сделать криптовалюты полноценной частью мировой финансовой системы, то многих ограничений, естественных для традиционных финансовых институтов, не избежать. Но совершенно непонятно, сколько будет выковываться такой единый подход, учитывая, что многие страны вообще пытаются запретить у себя хождение криптовалют».

Роман Георгиев

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