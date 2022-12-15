«Дочка» РЖД, закупающая вагоны и локомотивы, переезжает с SAP на «1С»

«Торговый дом РЖД», занимающиеся поставками железнодорожному монополисту материально-технических ресурсов, включая подвижной состав, решила отказаться от продуктов SAP в пользу «1С».

«1С» на смену SAP в «Торговом доме РЖД»

Как выяснил CNews, дочерняя структура РЖД, специализирующееся на материально-техническом снабжении холдинга, в том числе подвижным составом (локомотивами, вагонами и пр.), переносит свои бизнес-системы с продуктов немецкой SAP на решения российской фирмы «1С». Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок.

Рассматриваемая организация носит название «Торговый дом РЖД». Подрядчика на проект по софтверной миграции она намерена найти в ходе открытого конкурса. Он был объявлен 13 декабря 2022 г. с начальной максимальной ценой договора в 48,5 млн руб.

Заявки от претендентов принимаются до 29 декабря. Подведение итогов намечено на 30 декабря. Будущему исполнителю предстоит осуществить основные предусмотренные договором работы до 11 мая 2024 г., после чего еще в течение одного года осуществлять гарантийное обслуживание системы.

Напомним, на фоне спецоперации России на Украине, начавшейся 24 февраля 2022 г., SAP в первых числах марта 2022 г. принял решение приостановить свою работу на территории России на неопределенный срок.

Характер текущего использования SAP и «1С»

Как следует из техзадания на проект, в настоящее время в «Торговом доме РЖД» управленческий, бухгалтерский и налоговый учет ведется с использованием корпоративной системы управленияSAP ERP 6.0.

Для автоматизации процессов бюджетирования и формирования отчетности МСФО (по международным стандартам) используются системы SAP BW и SAP BPC. Отчетность по МСФО формируется методом трансформации данных РСБУ (по российским стандартам) посредством «проведения трансформационных реклассов и корректировок».

В документе отмечается, что корпоративная отчетность для всего холдинга РЖД по бюджетированию и МСФО заполняется в формализованных таблицах Excel с использованием дополнительных расчетных файлов, выгруженных из систем SAP ERP и SAP BW.

Для формирования планов поставки и сбора потребностей дочерних обществ РЖД используется подсистема SAP ERP 6.0 — портал планирования департамента материально-технического обеспечения.

Для обмена электронными документами используется доработка, выполненная собственными силами на базе SAP ERP. Оператором электронного документооборота выступает СКБ «Контур».

С продуктами «1С» «дочка» РЖД уже также знакома. Для автоматизации учета закупочных процедур (формирования реестра закупок, плана закупок, исполнения реестра закупок и пр. информации для нужд управленческого учета) используется система «1C: государственные и муниципальные закупки».

«Для ведения кадрового учета и расчета заработной платы используется система «1С: зарплата и управление персоналом корп.».

На смену продуктам SAP в ходе проекта должны прийти решения на платформе «1С: предприятие 8.3».

Импортозамещене ERP в РЖД

Как писал CNews по итогам выступления директора по ИТ в РЖД Евгения Чаркина на «CNews FORUM. Информационные технологии завтра» в начале ноября 2022 г. холдинг в условиях западных санкций еще в начале весны 2022 г. полностью прекратили закупать зарубежное ПО.

При этом еще в декабре 2017 г. Президент России Владимир Путин поручил Правительству и РЖД перевести железные дороги страны на преимущественное использование отечественного ПО.

Тогда же CNews писал, что, по данным сайта госзакупок, на лицензии и поддержку ПО SAP в РЖД тратят сотни миллионов рублей ежегодно — не менее 800 млн руб. в 2017 г.

Однако к тому моменту, в ноябре 2017 г. в рамках CNews Forum РЖД подписали соглашение о сотрудничестве в области информатизации, подразумевающее импортозамещение зарубежного ПО, с корпорацией «Галактика» — отечественным конкурентом SAP.

Кроме того, еще в начале июня 2017 г. РЖД также подписали аналогичное соглашение о сотрудничестве в области информатизации с компанией «1С».