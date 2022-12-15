«Дочка» Siemens решила остаться в России

Дочерняя компания Siemens — «Сименс здравоохранение» — попросила у российских властей выделить дополнительный диапазон для высокочастотных устройств в 23,6 МГц. По разъяснениям экспертов, такая частота необходима оборудованию для лечения онкозаболеваний. Аналитики утверждают, что заявка говорит о намерениях немецкого концерна остаться на российском рынке, хотя бы частично.

Заявка Siemens на частоты

Компания «Сименс здравоохранение» (российская структура немецкого концерна Siemens) подала заявку в Госкомиссию по радиочастотам нашей страны (ГКРЧ) на включение в список диапазонов для высокочастотных устройств полосы в 23,6 МГц, сообщают «Известия».

Она необходима для работы медоборудования, однако для какого, компания не уточнила. Как пишут представители «Сименс здравоохранения» в поданых документах, профильные ведомства поддерживают предложение.

Для чего частоты «дочке» Siemens

Как говорят эксперты издания, в похожих диапазонах работают приборы для физиотерапии. Технику, которой требуются близкие частоты, выпускает, например, General Electric и другие американские компании.

По словам одного из собеседников «Известий», оборудование на частотах 23,6 МГц может быть задействовано для точечного лечения злокачественных опухолей: облучение сочетается с использованием специальных препаратов. Еще один эксперт также отмечает, что такие частоты подходят для лечения онкологических заболеваний.

«Дочка» Siemens хочет остаться в России и просит выделить специальные радиочастоты

Для того чтобы использовать подобные устройства в России на данных частотах необходимо разрешение властей, потому что аппаратура больниц и поликлиник может создавать помехи для другой техники. По словам экспертов, в диапазонах, близких к 23 МГц, работают некоторые устройства фиксированной и подвижной связи. В дальнейшем, как полагают аналитики, если в список полос для высокочастотных устройств включат требуемую частоту, это может упростить ввоз указанной техники в страну.

Деятельность Siemens в России

Концерн Siemens еще в марте 2022 г. объявил о прекращении поставок продукции в Россию и замораживании новых бизнес-проектов. В ноябре 2022 г. стало известно о продаже всего российского бизнеса компании.

В России Siemens занимался продвижением своих решений для промышленномти и энергетики. На начало мая 2022 г. компания была соучредителем совместного предприятия с «Силовыми машинами» по производству газовых турбин. Совместно с группой «Синара» Siemens выпускал электропоезда «Ласточка» и грузовые электровозы; также у компании был контракт с РЖД на поставку «Сапсанов».

Отметим, что «Росатом» перешел с софта Siemens на «импортонезависимую» ИТ-систему родом из Белоруссии еще в начале весны.

А в декабре 2022 г. в штат новой ИТ-компании Владимира Потанина — «Центр развития технологий АСУТП и цифровизации производства» (ЦРТ АСУТП) — вошли 20 выходцев из бывших российских представительств западных корпораций, в том числе и из Siemens.

«Siemens принял решение прекратить промышленный бизнес в России, — заявил в ноябре 2022 г. глава компании Роланд Бош. — Это было непростым решением, учитывая обязанность заботиться о сотрудниках и давние отношения на рынке, на котором мы работаем уже более 170 лет. Но это не касается Siemens Healthineers — совладельца “Сименс здравоохранения”, — эта структура действует как отдельная компания».

Как пишут «Известия», бренд «Сименс здравоохранение» в 2021 г. занимал примерно 5,7% российского рынка медоборудования с выручкой 17,2 млрд руб. В то же время, доля Siemens в сегменте оборудования для КТ и МРТ (компьютерная и магнитно-резонансная томография) оценивается примерно в 40–50% рынка.

Полууход

По мнению руководителя проекта Content-Review Сергея Половникова, то, что Siemens подал заявку на частоты, может говорить о планах компании на долгосрочное присутствие в России. Наш рынок важен для компании, и вряд ли она когда-либо уйдет окончательно, считает он.

Однако со временем для самой России потребность в немецком медоборудовании, по мнению эксперта, может сократиться. Это произойдет по мере развития отношений с Индией и Китаем, полагает Половников.