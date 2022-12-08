Военные США сжалились над Microsoft. Разорвав контракт на $10 млрд, они дали ей другой, почти в пять раз меньше

Пентагон нанял четыре ИТ-компании США для реализации проекта по развитию своей облачной инфраструктуры. Это Amazon, Google, Microsoft и Oracle. Предыдущий такой проект Microsoft вела в одиночку, и за этой ей полагалось $10 млрд, но военные быстро прикрыли его. Теперь же ей достанется в лучшем случае $2,25 млрд.

Microsoft не обделили

Корпорация Microsoft была допущена до нового проекта Пентагона по развитию своей облачной инфраструктуры под названием Joint Warfighter Cloud Capability или JWCC. Это случилось спустя полтора года после внезапного закрытия проекта Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI), который имел такую же цель, и в котором Microsoft была единственным подрядчиком.

Как пишет The Register, на этот раз Пентагон решил не ограничиваться лишь одним исполнителем. К контракту JWCC оказались приписаны крупнейшие ИТ-компании США – Amazon, Google, Microsoft и Oracle.

Но если оригинальный контракт JEDI сулил Microsoft солидную прибавку к выручке размером $10 млрд, то в случае с JWCC речь о таких деньгах уже не идет. Сумма контракта составляет $9 млрд, и она будет разделена между всеми подрядчиками. Размеры их долей не раскрываются, но если они поделят эти миллиарды поровну, то Microsoft получит в 4,5 раза меньше денег, чем она могла получить за JEDI – $2,25 млрд.

Едва ли решение Пентагона устроило руководство Microsoft

Кроме того, свою долю Microsoft получит не сразу. Реализация проекта JWCC растянута во времени – все задач должны быть решены непозднее июня 2028 г.

Один против всех

Проект JWCC рассчитан на пять с половиной лет, тогда как реализовать JEDI Microsoft должна была в течение 10 лет. Она получила контракт на JEDI в октябре 2019 г. хотя на него также претендовали Amazon, IBM и Oracle. Проигравшие немедленно обратились в суд, но их жалоба поначалу ни к чему не привела.

Однако уже в июле 2021 г. проект JEDI был закрыт. Пентагон аргументировал это тем, что не желает доверять вопрос развития своей облачной инфраструктуры лишь одному провайдеру, в данном случае Microsoft.

В рамках JEDI Microsoft предстояло разработать, запустить и в дальнейшем поддерживать и развивать облачную платформу для хранения и управления конфиденциальными данными армии и обороны.

Принцип отбора участников

На момент выхода материала не было известно, повлияло ли обращение в суд американских компаний на итоговое решение Пентагона по списку подрядчиков для проекта JWCC. Такая вероятность будет существовать до официального опровержения.

Но, возможно, Пентагон просто решил, что его облако должны развивать исключительно крупнейшие игроки этого рынка. Amazon, например, занимает на нем 34%, притом не в США, а во всем мире (данные Statista.com за III квартал 2022 г.). Второе место у Microsoft – 21%, а замыкает тройку лидеров Google с 11%.

В итоге трое из четырех подрядчиков действительно являются крупнейшими игроками мирового облачного рынка, которые подмяли под себя в сумме 66-процентную его долю. Но в этой связи непонятно, как в четверке исполнителей JWCC оказалась компания Oracle.

США занимают две трети мирового рынка облаков

В рейтинге Statista она занимает лишь восьмую строчку с долей на уровне 2%. У IBM, которая претендовала на JEDI, доля рынка составляет 3%, как и у SalesForce. Также Oracle опережают компании Tencent и Alibaba, но им Пентагон ни за что и никогда не доверит строить свое облако, поскольку они китайские.

Возможно, Пентагон основывал свой выбор еще и на том факте, что облаками четырех подрядчиков уже пользуются различные госведомства США. Например, Amazon предоставляет свои серверы приблизительно 5000 таким организациям, включая ЦРУ.

Причем здесь Трамп

Во всей истории с заменой одного контракта на другой не раз всплывало имя Дональда Трампа (Donald Trump) – известного бизнесмена и бывшего Президента США. В своей жалобе на проект JEDI компания Amazon заявила, что победу в тендере Microsoft присудили нечестно.

Amazon была уверена, что без участия Трампа здесь не обошлось. Как известно, Трамп ранее регулярно позволял себе открыто критиковать Джефа Безоса (Jeff Bezos), основателя Amazon.

Трамп, предположительно, даже готовился сорвать конкурс по проекту JEDI, лишь бы победа не досталась Amazon. CNews писал об этом в конце июля 2019 г.

Microsoft без промедления подчеркнула, что заявления Amazon не имеют под собой никаких доказательства. Министерство обороны США тоже выступило с позицией, что Трамп не вмешивался в процесс выбора подрядчика для реализации проекта JEDI. Тем не менее, в апреле 2021 г. суд, рассматривающий иск Amazon, подчеркнул, что не может исключить вероятность вмешательства Дональда Трампа в процесс выбора победителя по проекту JEDI.