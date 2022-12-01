РЖД может перестать продавать билеты на поезда. Во всем виновата IBM и ее z-архитектура

РЖД планирует потратить 6,4 млрд руб. на новые информационные системы. Без перехода на отечественный софт продажа билетов на поезда, а также другие жизненно важные для компании процессы, могут остановиться. Проблема в том, что сейчас монополист работает на серверах IBM z/Architecture. Как полагают аналитики, безболезненно миграцию на x86 провести не удастся.

РЖД нужны новые ПО-рельсы

РЖД планирует заменить девять проектов зарубежного ПО. На этот процесс компания направит суммарно 6,4 млрд руб. собственных средств, сообщает «Коммерсант». Документы с паспортами проектов уже направлены в профильный индустриальный центр компетенций (ИЦК).

Монополисту нужна систем учета локомотивов, решения для моделирования пассажиропотоков и управления инфраструктурой. Самой дорогой заменой будет новая версия системы продажи билетов АСУ «Экспресс», которая сможет работать на процессорной архитектуре x86. На нее планируется потратить 1,84 млрд руб.

Зачем РЖД новое ПО

Сейчас РЖД пользуется программными продуктами от IBM, SAP и Oracle. Нынешний вариант системы бронирования АСУ «Экспресс-3» работает на платформе IBM z/Architecture.

Как сообщает издание, с начала событий на Украине IBM прекратила работу с ОАО РЖД. В марте 2022 г. «голубой гигант» и другие крупнейшие международные поставщики софта Microsoft, Oracle, SAP приостановили свою деятельность на территории России. Окончательно IBM ушла из России в июне 2022 г.

РЖД планирует потратить 6,4 млрд рублей на новые информационные системы. Самая дорогая часть миграции - переезд с IBM z/Architecture на x86

«Отсутствие поддержки грозит прекращением продаж железнодорожных билетов, остановкой международных перевозок и сокращением мобильности граждан Российской Федерации», — пишет РЖД в документах направленных в ИЦК.

Заменить все критические функции системы бронирования монополист планирует к декабрю 2024 г. Для этого приступить к разработке «необходимо не позднее первого квартала 2023 г.».

Кто работает над ПО для РЖД

Разработчиком системы выступает, по данным издания, АО «Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта» (ВНИИЖТ). Институт принадлежит ОАО РЖД. Еще в апреле 2022 г. заместитель гендиректора ВНИИЖТ Елена Мартынова сообщала газете «Гудок» о работе над «Экспресс. Новое поколение».

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Новое ПО планируют создать на базе «Ред ОС» и системы управления базами данных Postgres Pro Enterprise. У РЖД, как следует из документов, уже есть лицензии на этот софт, закупки не требуются.

Что говорят эксперты

Как отмечает заместитель гендиректора группы «T1» по технологическому развитию Антон Якимов, в нынешней ситуации не переходить с IBM просто невозможно. При этом, по словам аналитика, «придется менять все: аппаратную платформу, операционную среду и системы управления базами данных».

Как отметил один из собеседников «Коммерсанта», переход на новое ПО по продаже билетов «будет болезненным». По словам аналитика, монополисту придется заменить весь серверный парк, причем не российским, а другим иностранным оборудованием.

«Отечественные производители не выпускают аналогичные в части мощности и отказоустойчивости сервера. — отмечает эксперт — Либо иностранное, либо придется ждать пока российские компании создадут достаточно мощный сервер».

Кто уже сменил систему бронирования

На отечественное ПО по продаже билетов уже перешли большинство авиаперевозчиков. Одними из последних, в октябре 2022 г. это сделал «Аэрофлот». Авиаперевозчик перешел на софт «Ростеха» — «Леонардо». На эту программу уже мигрировали: «Победа», Red Wings, «Ямал», Utair, «Алроса», «Аврора», «Руслайн». S7 и «Уральские авиалинии» тоже перешли на российское ПО, но другое — ORS.

Также в ноябре 2022 г. авиаперевозчик «Россия» (входит в состав группы «Аэрофлот») перешла на российское ПО для агрегации метеорологических данных. Оно необходимо для планирования рейсов и непосредственно самих полетов. Как уверены представители компании, новое ПО поможет сэкономить до 3% на топливе.

Напомним, в конце марта 2022 г., сразу после ухода международных разработчиков софта, Президент России Владимир Путин запретил приобретать иностранное ПО для объектов критической информационной инфраструктуры в России. Переход на отечественное программное обеспечение планируется поэтапным. Полностью работать на российском ПО предприятия должны с 2025 г.