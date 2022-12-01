«Газпром», «Росатом» и «Россети» заставят перейти на «Аврору»

Российские промышленные предприятия в скором времени перейдут на мобильную ОС «Аврора». Для этого разработчики промышленного ПО создадут под нее мобильные приложения. Такая задача стоит в «дорожной карте» «Новое общесистемное ПО». Сейчас большинство устройств на предприятиях работают на Android и мобильные приложения также разрабатываются под эту мобильную ОС.

Курс на «Аврору»

Российские промышленные предприятия такие как «Газпром» и «Росатом» перейдут на отечественную мобильную ОС «Аврора». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на «дорожную карту» «Новое общесистемное ПО». Задача по разработке промышленного ПО под «Аврору» обозначена в документе. Инициатива прозвучала на круглом столе в Совете Федерации, посвященном поддержке импортозамещения в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 24 ноября 2022 г. Об этих планах слышал и топ-менеджер одной из госкорпораций, пишет издание. В «дорожной карте» прописан переход российской промышленности на систему управления предприятием (СУП) на «Авроре». Потому что российская мобильная ОС более устойчива в плане обслуживания и обновлений в нынешней геополитической ситуации, рассказал изданию директор центра по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух. По его словам, не только пользовательские мобильные устройства, но и использующиеся на предприятиях гаджеты зависимы от иностранных мобильных ОС, таких как Android и iOS. Перевод СУП на «Аврору» коснется и уже разработанных и только разрабатываемых мобильных приложений, уточнил он.

Разработчики готовы

Сейчас ПО на «Авроре» практически нет, рассказал «Ведомостям» топ-менеджер одной из российских госкорпораций. В основном планшеты на предприятиях работают на российской ОС Astra Linux, утверждает он. По его словам, задача разработки ПО под «Аврору» стоит на горизонте двух-трех лет. По словам другого собеседника издания, большинство программ рассчитаны на Android, но портировать их на «Аврору» будет несложно.

Разработчики промышленного ПО разработают решения под «Аврору»

На предприятиях мобильные устройства используются, например, удаленными обходчиками на объектах «Россетей» или операторами оборудования в машиностроении и приборостроении, а также в строительстве.

Директор по стратегическим проектам «Цифры» (разрабатывает цифровые решения для промышленности) Павел Федосов рассказал изданию, что в компании не сталкивались с массовым использованием «Авроры» на предприятиях. Но при заинтересованности последних в компании готовы быстро портировать свои решения на нее, заверил Федосов.

При этом в 2022 г. российские разработчики ПО заметили увеличившийся спрос на создание приложений под «Аврору», отметил руководитель департамента инновационных систем компании «Норбит» Сергей Попов.

Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») заинтересован в расширении производства мобильных гаджетов на «Авроре». По словам представителя «Ростеха», запрос на такие устройства со стороны крупных компаний и ведомств есть.

Отрасль не против

Российские предприятия поддерживают такую идею. Например, в «Сибуре» готовы участвовать в пилотах по внедрению «Авроры», но только наряду с остальными, рассказала «Ведомостям» директор по цифровым и информационным технологиям «Сибура» Алиса Мельникова. По ее словам, российская мобильная ОС пока не доработана до необходимого «Сибуру» уровня. Но она отметила, что в нынешних условиях некогда ждать абсолютно готовых решений, поэтому переход необходимо начинать как можно раньше. И чем больше компаний втянутся в это, тем быстрее российские решения будут развиваться, заявила Мельникова.

«Россети» рассказали изданию, что пока также не используют ПО на «Авроре». Однако видят потенциал их использования в своей компании.

Первые внедрения «Авроры» могут быть субсидированы из бюджета, рассказал «Ведомостям» директор по развитию продуктового бизнеса департамента горнодобывающих решений компании «Рексофт» Юрий Воеводко. По его словам, первыми на российскую мобильную ОС перейдут крупные госпредприятия, а следом за ними подтянутся и частные компании, если увидят успешные кейсы.

Устройства на «Авроре»

В России «Аврора» наиболее известная мобильная ОС. Ее разработка ведется с 2016 г. На тот момент она называлась Sailfish OS Mobile Rus, а «Авророй» она стала в феврале 2019 г. На «Авроре» работают планшеты, смартфоны и защищенные устройства «Аквариуса», «Ростеха», «Ф-плюс мобайла», «Байтэрга» и Qtech.

В конце октября 2022 г. «Коммерсант» узнал о стратегии развития российской мобильной экосистемы. Она предлагает заменить иностранные смартфоны и планшеты на Android и iOS российскими устройствами на ОС «Аврора». Согласно стратегии, на российском рынке к 2030 г. может появится от 1,5 млн до 65,9 млн устройств на «Авроре».