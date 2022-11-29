«Мегафон» получил 9 млрд руб. за предоставление Пенсионному фонду ИТ-мощностей и каналов связи

«Мегафон» во второй раз становится единственным участником и победителем аукциона на дорогостоящие работы по предоставлению вычислительных ресурсов и каналов связи для Пенсионного фонда. С 2020 г. оператору выделили за оказание этих услуг 9,1 млрд руб. Мощности ПФР необходимы для обеспечения работы Единой государственной информационной системы социального обеспечения.

Крупная закупка ПФР

Как выяснил CNews, Пенсионный фонд России (ПФР) заплатит «Мегафону» 5,9 млрд руб. за предоставление вычислительных ресурсов и каналов связи для функционирования Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Информацию об этом можно обнаружить на портале госзакупок.

Тендер по поиску исполнителя работ был опубликован ПФР 20 октября 2022 г. в формате аукциона. Заявки на него принимались до 7 ноября. Единственным участником и безальтернативным победителем аукциона второй раз подряд стал «Мегафон».

В ноябре 2020 г. ПФР проводил аукцион на предоставление тех же услуг для ЕГИССО, где также единственным участником и победителем стал «Мегафон». В двух рассмотренных тендерах существенно отличается сумма контракта — в 2020 г. она составила 3,2 млрд руб. (на 2,7 млрд руб. меньше, чем в 2022 г.).

Подорожание услуг

Как пояснили CNews представители Пенсионного фонда, на стоимость услуг в 2022 г. повлияло увеличение объема данных в ЕГИССО и повышение тарифов операторов. В «Мегафоне» решили воздержаться от комментариев.

Оба тендера были заключены на один и тот же срок. В 2020 г. контракт с «Мегафоном» был заключен с 1 января 2021 г. по 30 ноября 2022 г. (23 календарных месяца). В 2022 г. — с 1 декабря 2022 г. по 31 октября 2024 г. (аналогично).

ПФР заплатит 9,1 млрд руб. за вычислительные ресурсы для ЕГИССО

Услуги в обоих тендерах также схожи: обеспечение ЕГИССО ресурсами платформы виртуализации, техническими и программными средствами, каналами связи.

Однако различия все же есть. Судя по техническим заданиям, ПФР с 2022 г. требуется задействовать больше процессорных ядер, оперативной памяти и дискового пространства, чем в тендере от 2020 г. Видимо, это обусловлено увеличением данных в системе, о котором сообщили представители фонда.

История проекта ЕГИССО

Официальный старт проекту по созданию ЕГИССО был дан в конце 2015 г., когда Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон от 29 декабря 2015 г. №388-ФЗ, предусматривающий в том числе запуск новой госинформсистемы с 1 января 2018 г.

Создание и развитие ЕГИССО — один из крупнейших ИТ-проектов Пенсионного фонда. Как пишет Tadviser, ссылаясь на портал закупок, на протяжении 2016-2020 гг. на ЕГИССО было израсходовано более 3,1 млрд руб. С учетом аукционов, в которых победил «Мегафон», эта сумма уже как минимум превышает 12 млрд руб.

ЕГИССО позволяет гражданам и органам власти получать актуальную информацию о мерах социальной поддержки, оказываемых из бюджетов всех уровней, как в отношении отдельно взятого человека, так и в целом по стране, а также получать сведения, необходимые органам власти для предоставления мер социальной поддержки.