Кудрин уходит с госслужбы, чтобы возглавить «Яндекс» и стать каналом для переговоров России с Западом

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, считающийся одним из давних приближенных Владимира Путина, покидает свой пост. Ожидается, что после раздела бизнеса «Яндекса» он возглавит международную часть интернет-компании. Эксперты полагают, что Кудрин может стать для Путина каналом для переговоров с лидерами западных технологических компаний.

Алексей Кудрин уходит из Счетной Палаты

Пост главы Счетной палаты покидает Алексей Кудрин. Заявление об увольнении со своей должности он подал на имя Президента России Владимира Путина. Об этом он сам сообщил в своем Telegram-канале.

«В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет, — напомнил Кудрин. — Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей».

Ранее появились слухи о том, что Кудрин может возглавить «Яндекс». Об этом писали издания РБК и The Bell. Утверждалось также, что 24 ноября 2022 г. Кудрин встречался с Путиным и обсуждал этот вопрос.

Разделение Yandex

Параллельно «Яндекс» запустил процесс реорганизации. Сейчас компания практически полностью принадлежит голландской Yandex, которая имеет листинг на американской бирже Nasdaq (в настоящее время торги акциями компании приостановлены).

Ранее совет директоров Yandex принял решение выделить основную часть бизнеса в отдельную структуру, которая сохранит бренд «Яндекс» и будет находиться под управлением менеджмента. Yandex со временем откажется от контроля над ней.

При этом у Yandex останутся в управлении международные элементы бизнеса по ряду направлений деятельности компании, включая разработку беспилотных автомобилей, облачные технологии, образовательные сервисы и платформу по разметке данных. Российская часть этих сервисов останется у «Яндекса».

Акционерный состав Yandex

По данным The Bell, Кудрин может не только возглавить «Яндекс», но и получить в нем долю в 5%. Также сообщалось, что в число акционеров «Яндекса» войдет холдинг «Интеррос» Владимира Потанина. Кроме того, доли в «Яндексе» будут иметь бизнесмен Роман Абрамович и банк ВТБ, которые с 2020 г. входят в число акционеров Yandex.

Сейчас основатель «Яндекса» Аркадий Волож владеет пакетом акций Yandex, составляющим 45,3% от общего числа голосов и 8,6% от общего числа акций. С 2020 г. этот пакет был передан под управлением семейного траста Воложа.

Биография Алексей Кудрина

В начале 1990-х Алексей Кудрин, как и Владимир Путин, работал в администрации мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. В этой связи Кудрин считается доверенным человеком президента. В 2000 г., после избрания Путина главой государства, Кудрин стал министром финансов. Позднее дополнительно получил должность вице-премьера.

В 2011 г., из-за разногласий с занимавшим тогда пост Президента России Дмитрием Медведевым ушел из Правительства. Позже возглавил созданный им «Центр стратегических разработок». Счетную палату возглавлял с 2018 г.

Мнение политолога: Кудрин может быть каналом для переговоров с Западом

«Возглавив “Яндекс”, Кудрин теперь становится каналом для переговоров Путина с лидерами Запада, — полагает политолог Сергей Марков. — Канал такой: Путин — его личный друг Кудрин — главы крупных хайтек-корпораций Запада — реальный истеблишмент Запада. Нужны переговоры Кремля с лидерами западной экономики. Они хотят прекратить конфликт и выйти на мир».

Сергей Марков также отмечает, что сейчас начнется борьба между Кудриным и главой Сбербанка Германом Грефом. В нулевых годах, когда Кудрин возглавлял Министерство финансов, Греф был министром экономики. Сейчас Сбербанк является заметным игроком на интернет-рынке, владея, в частности, холдингом «Рамблер» и другими активами.

«Кудрин и Греф — оба личные друзья Путина и всегда конкурировали за этот главный для них ресурс, — напоминает Марков. — Сейчас Кудрин и Греф будут во главе корпораций, которые строят хайтек-экономику будущего в России и в мире. Они будут конкурировать за проекты, за профессионалов, за бюджеты государства. Это продолжение их давней борьбы: в Правительстве они были главные спорщики по экономической политике. Греф как министр экономики просил денег на проект. Кудрин как министр финансов денег не давал».