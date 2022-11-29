Минцифры срочно ищет серверы и СХД для «Гособлака»

Минцифры ищет вычислительные мощности для функционирования «Гособлака». Из бюджета на эти цели выделено 1,4 млрд руб. Ведомству потребуется четыре сотни серверов и СХД из российского реестра радиоэлектроники Минпромторга.

Ресурсы для «Гособлака»

Как выяснил CNews, Минцифры ищет вычислительные ресурсы для государственной единой облачной платформы «Гособлако». На эти цели ведомство выделило 1,4 млрд руб., можно обнаружить на сайте госзакупок.

Тендер в формате электронного аукциона был опубликован 26 ноября 2022 г. Заявки на него принимаются до 12 декабря. Итоги будут подведены 13 декабря.

Как следует из тендерной документации, срок исполнения контракта установлен с даты подписания до 31 декабря 2023 г. Услуги по предоставлению вычислительных ресурсов будут осуществляться в центрах обработки данных будущего исполнителя.

Согласно техзаданию, Минцифры требуется 390 серверов, 16 систем хранения данных (СХД) и пр. Частота процессоров на арендуемых серверах должна быть не ниже 2,4 ГГц. Серверы должны быть совместимы с ОС специального назначения Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» и иметь действующий сертификат ФСТЭК. Сведения об оборудовании также должны быть внесены в Единый реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга.

Как меняются цены

Тендеры на аренду вычислительных мощностей для «Гособлака» Минцифры публикует не первый год. CNews писал о таком в августе 2021 г.

В 2021 г. министерство смогло заключить контракт на предоставление СХД и серверов для единой облачной платформы с пятого раза. Цена контракта в 2021 г. составила 873,4 млн руб. Срок его составил 13 месяцев (с ноября 2021 г. по 31 декабря 2022 г.). Исполнителем стала компания ООО «Облачные технологии». В 2021 г. ведомство арендовало 219 серверов и 13 систем хранения данных.

Минцифры ищет четыре сотни серверов и СХД

В 2020 г. Минцифры заключило контракт на предоставление вычислительных ресурсов для «Гособлака» за 2,97 млрд руб. сроком два года (с конца декабря 2020 г. по 31 декабря 2022 г.). Количество вычислительных ресурсов в 2020 г. по техзаданию определить сложно, т.к. министерство арендовало мощности в формате виртуальных процессоров и оперативной памяти.

CNews ожидает от Минцифры разъяснений по поводу стоимости аренды вычислительных ресурсов в 2022 г.

Ситуация на рынке

При после ухода крупнейших иностранных вендоров, включая Lenovo, HP и Huawei, на российском рынке возник дефицит вычислительной техники. В апреле 2022 г. VK (ранее известная как Mail.ru Group) попросила Минцифры помочь в закупке нескольких десятков тысяч единиц серверного оборудования. Участники рынка тогда отмечали, что купить технику иностранного производства невозможно. При этом запасы российских производителей «железа» тоже на исходе.

В мае 2022 г. стало известно о том, что «Ростелеком» предложил свою аффилированную структуру в роли единого поставщика вычислительной техники на российский рынок в рамках госзакупок. В Минцифре тогда рассказали «Коммерсанту», что идею единого поставщика не поддерживают.

При этом в середине октября 2022 г. Минцифры заключило с «Ростелекомом» контракт на сумму 7,7 млрд руб. на предоставление вычислительных ресурсов для «Гособлака». Мощности рассчитаны на функционирование систем органов госвласти, государственных учреждений, государственных внебюджетных фондов, а также публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

В «Ростелекоме» ранее сообщили ТАСС, что «Ростелеком-ЦОД» уже в течение трех лет предоставляет мощности для «Гособлака», а закупка на 7,7 млрд руб. представляет собой расширение объема текущих контрактов.